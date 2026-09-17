Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lương Đức Hải tiếp xúc cử tri phường Bắc Cam Ranh

Sáng 17-9, Tổ đại biểu số 2 HĐND tỉnh Khánh Hòa gồm đồng chí Lương Đức Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Nguyễn Trọng Trung - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị Thanh Tình - Trưởng phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri phường Bắc Cam Ranh trước Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đồng chí Lương Đức Hải cùng các đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa tiếp xúc cử tri tại phường Bắc Cam Ranh.

Đồng chí Lương Đức Hải phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh thông tin đến cử tri dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VIII; kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 2; kết quả các kỳ họp HĐND tỉnh khóa VIII. Đồng thời, thông tin tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó có kết quả thực hiện 8 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2026.

Lãnh đạo và cử tri phường Bắc Cam Ranh tham dự buổi tiếp xúc cử tri.

Cử tri phường Bắc Cam Ranh kiến nghị một số vấn đề liên quan đến tình trạng lấn chiếm, tranh chấp đất đai; công tác quy hoạch; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác khám sức khỏe cho người dân... Lãnh đạo UBND phường Bắc Cam Ranh đã trao đổi, giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Cử tri phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Lương Đức Hải thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường nắm bắt tình hình, tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề thuộc thẩm quyền, nhất là các nội dung liên quan đến đất đai. Đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền của tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh sẽ tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết kịp thời.