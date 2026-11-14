Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Hải Yến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Thanh Long

Xóm Thượng Hà hiện có 90 hộ dân, 389 nhân khẩu, gồm các dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông cùng sinh sống. Những năm qua, nhân dân trong xóm phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, chung sức phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Năm 2026, xóm huy động nhân dân đóng góp 270 ngày công vệ sinh môi trường, phát quang 5 km đường liên xóm, nạo vét kênh mương; có 86/90 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, chiếm 95,6%, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, đoàn kết và phát triển.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Hải Yến trải nghiệm thêu hoa văn trên vải tại ngày hội.

Tại ngày hội, các đại biểu được trải nghiệm không gian nghệ thuật vẽ tranh thờ của người Dao, tìm hiểu kỹ thuật thêu hoa văn truyền thống trên vải; tham quan khu trưng bày trang phục dân tộc và các gian hàng giới thiệu sản phẩm nông sản địa phương. Không khí ngày hội thêm sôi nổi với các tiết mục văn nghệ đặc sắc, đặc biệt là điệu pí lè đón khách mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào Dao.

Phát biểu tại ngày hội, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Hải Yến ghi nhận, biểu dương những kết quả khu dân cư đạt được trong phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, bảo đảm an ninh trật tự và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; tinh thần đoàn kết, tương trợ trong nhân dân và những nỗ lực trong chăm lo giáo dục, y tế, vệ sinh môi trường. Đề nghị thời gian tới, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xóm tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, nâng cao đời sống; quan tâm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng gia đình văn hóa, giữ gìn môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; phát huy vai trò của chi bộ, người có uy tín và tinh thần tự chủ, tự lực của nhân dân, chung sức xây dựng xóm ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Hải Yến trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho khu dân cư xóm Thượng Hà, xã Thanh Long.

Nhân dịp này, đoàn công tác trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ tỉnh tặng khu dân cư xóm Thượng Hà; trao 10 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho người có uy tín và 8 suất quà, mỗi suất 500 nghìn đồng cho các hộ nghèo trên địa bàn xóm.