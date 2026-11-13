Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng dự Ngày hội Đại đoàn kết tại phường Tiến Thành

Đồng chí Tôn Thiện Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy (thứ 3 từ phải qua) dự Ngày hội Đại đoàn kết tại phường Tiến Thành

Năm qua, TDP Tiến Hải, phường Tiến Thành đã triển khai hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tạo sự chuyển biến tích cực trong đời sống Nhân dân. Với 563 hộ dân, 2.363 nhân khẩu, cán bộ và Nhân dân trong tổ dân phố luôn phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, an toàn và phát triển.

Điểm nhấn nổi bật là có 543/563 hộ được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 96,4%, thể hiện sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Công tác an sinh xã hội đạt nhiều kết quả thiết thực, vận động đóng góp 21 triệu đồng vào các Quỹ “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa” và “Phòng chống thiên tai”; đồng thời vận động các mạnh thường quân trao tặng 135 suất quà, tổng trị giá 12,15 triệu đồng, góp phần chăm lo đời sống các hộ nghèo, cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Người dân TDP Tiến Hải, phường Tiến Thành dự Ngày hội Đại đoàn kết

Bên cạnh đó, TDP đã tích cực triển khai, hưởng ứng 6 phong trào, cuộc vận động, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân phát triển kinh tế, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp; thực hiện nếp sống văn minh, chấp hành pháp luật và tham gia bảo đảm an ninh, trật tự.

Đồng chí Tôn Thiện Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết TDP Tiến Hải

Phát biểu tại ngày hội, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tôn Thiện Đồng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà cán bộ và Nhân dân TDP Tiến Hải, phường Tiến Thành đã đạt được trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đồng chí đề nghị TDP Tiến Hải tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân, nâng cao vai trò lãnh đạo của Chi bộ, sự phối hợp của Ban Công tác Mặt trận và Ban Điều hành TDP, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của phường.

Đặc biệt, cần khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch gắn với nâng cao thu nhập và đời sống người dân. Với khoảng 160 ha thanh long, cùng sự tham gia của nhà đầu tư trong chế biến sản phẩm sau thu hoạch, tạo đầu ra ổn định, địa phương có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với thương mại, dịch vụ.

Bên cạnh đó, hoạt động nhà nghỉ, lưu trú và các sản phẩm du lịch đang có những tín hiệu phát triển tích cực, cần tiếp tục được quan tâm khai thác. Trong bối cảnh tỉnh đang nghiên cứu đề án Phát triển kinh tế ban đêm, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị lãnh đạo phường Tiến Thành nghiên cứu, xác định hướng phát triển phù hợp với tiềm năng, lợi thế của địa phương, đồng thời vận động Nhân dân chủ động xây dựng các sản phẩm, dịch vụ hấp dẫn, tạo điểm nhấn thu hút du khách, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương.

Đồng chí Tôn Thiện Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng cùng lãnh đạo phường tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo của TDP Tiến Hải

Về công tác an sinh xã hội, với 6 hộ nghèo, 2 hộ cận nghèo và 20 hộ có hoàn cảnh khó khăn, đồng chí đề nghị phường nghiên cứu giải pháp hỗ trợ cụ thể, trong đó phân công các tổ chức đoàn thể nhận giúp đỡ từng hộ, tạo điều kiện để các gia đình phát triển sinh kế, nâng cao thu nhập, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống. Cùng với phát triển kinh tế, cần phát động phong trào trồng hoa dọc các tuyến đường, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp, tạo môi trường sống văn minh, thân thiện và góp phần nâng cao sức hấp dẫn của địa phương đối với du khách.

Dịp này, đồng chí Tôn Thiện Đồng trao 10 suất quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Lãnh đạo phường Tiến Thành cũng trao quà hỗ trợ các hộ nghèo và động viên cán bộ, Nhân dân TDP Tiến Hải.