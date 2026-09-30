Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi gắn Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Quý.

Đồng chí Nguyễn Văn Quý (sinh năm 1933, kết nạp Đảng năm 1957) là cán bộ trưởng thành từ phong trào Bình dân học vụ và Quân đội nhân dân Việt Nam, từng giữ chức Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 313 (Quân khu 2).

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong quân ngũ và nghỉ hưu theo chế độ, đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, cống hiến cho công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tại địa phương với các vai trò Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã. Trong quá trình công tác, đồng chí đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương, huy chương cao quý.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi và lãnh đạo Đảng ủy phường Việt Trì tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Quý.

Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi trân trọng ghi nhận, biểu dương những cống hiến, đóng góp bền bỉ của đồng chí Nguyễn Văn Quý đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự phát triển của địa phương.

Đồng chí nhấn mạnh: Việc trao tặng Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận, tri ân sâu sắc của Đảng đối với các đảng viên lão thành; đồng thời khẳng định đồng chí Nguyễn Văn Quý là tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng để thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Việt Trì tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Quý.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần cho các đảng viên lão thành. Tập trung nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên, chú trọng tạo nguồn trong đối tượng cán bộ trẻ, học sinh, sinh viên và hội viên các tổ chức đoàn thể, góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra.