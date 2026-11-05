Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi kiểm tra việc rà soát vị trí việc làm tại phường Thanh Miếu

Phường Thanh Miếu được tỉnh lựa chọn kiểm thử trong khối 148 xã, phường. Địa phương đã thành lập tổ công tác, ban hành kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc.

Đến nay, phường đã tiếp nhận bộ biểu mẫu của 10/12 cơ quan, đơn vị; trong đó, khối hành chính đạt 100%, khối đơn vị sự nghiệp đạt 71,4%. Các bộ biểu mẫu đang tiếp tục được rà soát, đối chiếu, bổ sung và kiểm chứng số liệu. Phường cũng chủ động thử nghiệm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), nghiên cứu phần mềm hỗ trợ nhập liệu, tổng hợp và kiểm tra dữ liệu.

Tuy nhiên, quá trình triển khai còn một số khó khăn trong phân tách nhiệm vụ, xác định khối lượng, thời gian thực hiện và thống nhất tên gọi, mã công việc. Mặt khác, khối lượng hồ sơ lớn, thời gian hoàn thành gấp, trong khi cán bộ vẫn phải thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên, đột xuất đã ảnh hưởng đến tiến độ triển khai rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi kiểm tra việc triển khai rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm tại phường Thanh Miếu.

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi nhấn mạnh, rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là nội dung cốt lõi trong quá trình tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kết quả thực hiện cũng là một trong những căn cứ đánh giá, xếp loại cán bộ quý IV và cả năm 2026. Vì vậy, phường Thanh Miếu cần xác định rõ trách nhiệm, tập trung nguồn lực, quyết liệt triển khai, bảo đảm tiến độ và chất lượng. Là đơn vị được lựa chọn thực hiện kiểm thử, phường phải phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đạt kết quả thực chất, có thể kiểm chứng và chia sẻ kinh nghiệm với các địa phương khác.

Đồng chí đề nghị địa phương tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát; thực hiện đồng bộ việc kê khai, nhập liệu trên hệ thống trực tuyến, bảo đảm dữ liệu được kiểm tra, đối chiếu, xác nhận đầy đủ trước khi chốt dữ liệu. Tập trung tháo gỡ vướng mắc theo đặc thù từng lĩnh vực, nhất là trong phân định nhiệm vụ, xác định khối lượng, thời gian thực hiện công việc và tác động của chuyển đổi số.

Việc rà soát vị trí việc làm phải gắn với yêu cầu tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của từng cơ quan, đơn vị; bố trí nhân lực phù hợp với khối lượng, tính chất công việc thực tế. Khuyến khích ứng dụng công cụ số, AI trong tổng hợp, phân tích, chuẩn hóa dữ liệu, song cán bộ chuyên môn phải trực tiếp kiểm tra, xác nhận kết quả. Quá trình rà soát phải bảo đảm thực chất, khách quan, có căn cứ kiểm chứng, tuyệt đối không chạy theo tiến độ mà bỏ qua chất lượng.