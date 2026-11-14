Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Minh Hiếu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Ngạc, xã Nghĩa Phương

Cùng dự có các đồng chí Thành ủy viên: Ngụy Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố; Chu Lệ Hường, Chánh án TAND thành phố và đại diện Hội Doanh nhân trẻ thành phố.

Đồng chí Vũ Minh Hiếu và các đại biểu tặng hoa chúc mừng cán bộ, đảng viên, Nhân dân thôn Ngạc, xã Nghĩa Phương.

Thôn Ngạc được hình thành trên cơ sở sáp nhập thôn Ngạc Lâu và Ngạc Làng; thôn hiện có 475 hộ với 1.890 nhân khẩu.

Trong năm qua, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, phối hợp của Ban Quản lý thôn, Ban Công tác Mặt trận và các chi hội, đoàn thể và sự đồng lòng, hưởng ứng của Nhân dân, thôn Ngạc tích cực triển khai các phong trào thi đua yêu nước và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đồng chí Vũ Minh Hiếu phát biểu ý kiến.

Ban Công tác Mặt trận phối hợp với Ban Quản lý thôn và các chi hội, đoàn thể tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp; giúp đỡ nhau về kinh nghiệm, ngày công lao động, từng bước nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống.

Công tác chăm lo, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách và các hộ có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm thực hiện. Nhân dân tích cực hưởng ứng các hoạt động nhân đạo, từ thiện, các cuộc vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, phát huy truyền thống tương thân tương ái, không để ai bị bỏ lại phía sau. Năm 2026 có 4 hộ thoát nghèo, 6 hộ thoát cận nghèo hoặc cải thiện đời sống.

Đồng chí Vũ Minh Hiếu và các đại biểu trao kinh phí hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà Đại đoàn kết.

Ban Công tác Mặt trận phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; chấp hành hương ước, quy ước của khu dân cư; xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc, tiến bộ. Các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, tình làng nghĩa xóm và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng tiếp tục được quan tâm gìn giữ, phát huy. Có 465/475 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 97,8%.

Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương được quan tâm. Nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nâng cao ý thức phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy.

Ban Công tác Mặt trận phối hợp với các tổ chức đoàn thể, tổ hòa giải và các lực lượng ở khu dân cư kịp thời nắm bắt tình hình, giải quyết những mâu thuẫn, vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở; vận động Nhân dân sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, giữ gìn tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng.

Vai trò tập hợp, vận động Nhân dân của Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức thành viên tiếp tục được phát huy, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng khu dân cư ngày càng ổn định và phát triển.

Với những kết quả đó, cán bộ, Ban Công tác Mặt trận và Nhân dân thôn Ngạc được Chủ tịch UBND, Ủy ban MTTQ thành phố tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2025 - 2026.

Đồng chí Vũ Minh Hiếu trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho thôn Ngạc, xã Nghĩa Phương.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Vũ Minh Hiếu ghi nhận và chúc mừng cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn Ngạc. Đồng chí đề nghị thôn tiếp tục củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, tôn trọng, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống; tích cực tham gia các công việc chung, xây dựng tình làng nghĩa xóm gắn bó, giữ gìn sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân. Hăng hái thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh; chủ động áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát triển các mô hình kinh tế phù hợp; giúp nhau phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống.

Các đại biểu dự Ngày hội.

Nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Mỗi gia đình xây dựng nếp sống hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ; quan tâm chăm sóc, giáo dục con cháu; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của quê hương và dân tộc.

Tăng cường bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp. Vận động các hộ gia đình thực hiện tốt việc thu gom, xử lý rác thải; giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm; tích cực tham gia các hoạt động tổng vệ sinh, trồng và chăm sóc cây xanh, xây dựng các tuyến đường tự quản và khu dân cư văn minh.

Một tiết mục văn nghệ của Nhân dân thôn Ngạc, xã Nghĩa Phương.

Quan tâm công tác an sinh xã hội, chăm lo các đối tượng chính sách và người có hoàn cảnh khó khăn. Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, tương thân tương ái; thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, động viên gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người cao tuổi neo đơn và những người yếu thế; vận động giúp đỡ trên tinh thần tự nguyện, công khai, minh bạch, thiết thực và hiệu quả.

Thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Các công việc chung của khu dân cư cần được thông tin, trao đổi, bàn bạc công khai theo quy định; phát huy vai trò giám sát của Nhân dân; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và phản ánh những kiến nghị chính đáng đến cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Nhân dịp này, đồng chí Vũ Minh Hiếu và đoàn công tác trao tặng thôn Ngạc một bộ bàn ghế trị giá 20 triệu đồng; tặng 6 hộ nghèo, mỗi hộ 100 triệu đồng để xây dựng nhà Đại đoàn kết; 7 suất quà cho hộ nghèo (2 triệu đồng/suất); 7 hộ cận nghèo (1 triệu đồng/suất).