Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Bắc Ninh Vũ Minh Hiếu tặng quà thiếu nhi Trường Mầm non Trường Sơn

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Trường Sơn.

Đồng chí Vũ Minh Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy cùng các đại biểu tặng quà cho thiếu nhi Trường Mầm non Trường Sơn.

Trường Mầm non Trường Sơn được hình thành trên cơ sở sắp xếp 3 trường: Mầm non Vô Tranh số 1, Mầm non Vô Tranh số 2 và Mầm non Trường Sơn. Sau sắp xếp nhà trường có 1 điểm trường chính, 2 phân hiệu và 4 điểm trường lẻ với tổng số 81 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Toàn trường có 36 nhóm, lớp với 879 trẻ; trong đó 157 trẻ nhà trẻ từ 25 - 36 tháng tuổi, 722 trẻ mẫu giáo từ 3 - 6 tuổi.

Ngay sau khi sắp xếp, nhà trường nhanh chóng ổn định, duy trì tổ chức ăn bán trú; xây dựng thực đơn phù hợp với lứa tuổi, bảo đảm dinh dưỡng và đa dạng thực phẩm. Công tác kiểm soát nguồn thực phẩm, quy trình tiếp nhận, chế biến được tăng cường; chú trọng bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc.

Trong công tác giáo dục, nhà trường triển khai chương trình giáo dục mầm non phù hợp với từng độ tuổi và điều kiện thực tế; chú trọng phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, tạo điều kiện để trẻ được vui chơi, trải nghiệm, khám phá và phát triển toàn diện. Đối với trẻ 5 - 6 tuổi, nhà trường quan tâm chuẩn bị những kỹ năng cần thiết để trẻ sẵn sàng bước vào lớp 1.

Tại đây, sau khi trao quà của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố cho thiếu nhi Trường Mầm non Trường Sơn, đồng chí Vũ Minh Hiếu ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của tập thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường trong việc ổn định tổ chức, duy trì hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

Đồng chí Vũ Minh Hiếu phát biểu tại buổi thăm, tặng quà tại Trường Mầm non Trường Sơn.

Đồng chí nhấn mạnh, trong điều kiện nhà trường có nhiều điểm trường, địa bàn rộng, tập thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn; thực hiện tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục và bảo đảm an toàn cho trẻ. Cùng với nâng cao chất lượng chuyên môn, nhà trường quan tâm xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, tăng cường phối hợp giữa nhà trường và gia đình, tạo điều kiện để trẻ phát triển toàn diện.

Đồng chí Vũ Minh Hiếu đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát những khó khăn, vướng mắc phát sinh sau sắp xếp để có phương án xử lý phù hợp, nhất là về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và điều kiện tổ chức hoạt động tại các điểm trường, từng bước ổn định, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

Tiết mục văn nghệ của học sinh Trường Mầm non Trường Sơn.

Nhân dịp Tết Trung thu, đồng chí Vũ Minh Hiếu chúc các cháu thiếu nhi Trường Mầm non Trường Sơn luôn mạnh khỏe, chăm ngoan, học tốt, có một mùa Trung thu vui tươi, ý nghĩa.