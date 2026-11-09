Trưởng Ban tổ chức: 'Hoa hậu Yến Trang có học vấn, ngoại hình và tấm lòng nhân ái'
Chia sẻ sau đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức - cho biết Hoa hậu Yến Trang được đánh giá cao trong suốt quá trình tham gia cuộc thi về các yếu tố học vấn, ngoại hình và tấm lòng. Hai Á hậu Trần Xuân Khánh Linh, Lê Phương Nghi được nhận xét là hai cô gái nổi bật ngay từ khi nhập cuộc.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/truong-ban-to-chuc-hoa-hau-yen-trang-co-hoc-van-ngoai-hinh-va-tam-long-nhan-ai-post1892675.tpo