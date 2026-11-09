Trưởng Ban tổ chức: 'Hoa hậu Yến Trang có học vấn, ngoại hình và tấm lòng nhân ái'

Từng được truyền thông Trung Quốc ca ngợi là “nữ thần Việt Nam”, Minh Hằng vẫn giữ sức hút nhờ nhan sắc trẻ trung và vóc dáng quyến rũ ở tuổi 39. Sau khi kết hôn với chồng doanh nhân và sinh con trai đầu lòng, nữ ca sĩ có cuộc sống sung túc, thường xuyên gây chú ý với những hình ảnh khoe dáng gợi cảm.