Trưởng Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 chia sẻ định hướng dành cho Top 3

Nhìn lại 6 tháng tổ chức, nhà báo Phùng Công Sưởng nêu ba điều tâm đắc: Sự an toàn, quy mô và chất lượng chuyên môn. Theo ông, an toàn được chú trọng từ các chuyến trải nghiệm, sức khỏe thí sinh đến truyền thông.

Ông đánh giá đây là một trong những mùa thi có quy mô lớn nhất lịch sử Hoa hậu Việt Nam, xét về sân khấu, chất lượng nghệ thuật, khán giả, thời gian và phạm vi hoạt động.

Theo Trưởng Ban giám khảo, chấm thi là quá trình kéo dài từ sơ khảo, thời gian 53 thí sinh ở nhà chung, đêm Chung khảo đến vòng Chung kết. Các tiểu ban, Ban tổ chức và Ban giám khảo có nhiều cơ hội tiếp xúc, đồng hành, tìm hiểu thí sinh trước khi đưa ra đánh giá cuối cùng. Ông cho biết các cuộc họp kéo dài, thảo luận sôi nổi và tôn trọng sự khác biệt. Với nhận xét trái chiều, chưa thống nhất, ban giám khảo tiếp tục trao đổi đến cùng để tìm tiếng nói chung, giải pháp cuối cùng là thiểu số thuận theo đa số.

Nói về ưu điểm của từng người, ông đánh giá Hoa hậu Nguyễn Yến Trang trưởng thành qua từng ngày, thể hiện sự khiêm nhường, cầu thị và mong muốn hoàn thiện. Ở Á hậu 2 Lê Phương Nghi, ông ghi nhận bản lĩnh, trí tuệ và tính kiên định. Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh để lại ấn tượng về sự hồn nhiên, trong trẻo, giàu cảm xúc, dễ tạo đồng cảm với người tiếp xúc.

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, chủ đề Miền Hương Sắc là định hướng xuyên suốt để thiết kế hoạt động, câu hỏi và các phần thi. Bốn trụ cột Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến có nội hàm cụ thể, được thể hiện qua từng trải nghiệm.

Với nhan sắc, ông cho biết cuộc thi đề cao vẻ đẹp tự nhiên, nguyên bản, không can thiệp. Việc đánh giá gồm các chỉ số có thể lượng hóa về tỷ lệ cơ thể, sự phù hợp với lứa tuổi, cùng những yếu tố được cảm nhận, xem xét bởi hội đồng chuyên môn.

Ở tiêu chí văn hóa, ông đề cập vẻ đẹp nội tâm, các giá trị truyền thống được nuôi dưỡng từ gia đình, nhà trường và xã hội. Thí sinh cần tích lũy, học hỏi để thể hiện bản sắc phụ nữ Việt Nam, kể cả khi có cơ hội tham gia những cuộc thi quốc tế.

Về trí tuệ, trình độ học vấn là một thước đo, bên cạnh tài năng, ngoại ngữ và khả năng tiếp nhận kiến thức. Ông nhắc đến sự đa dạng ngành học, thành tích học tập, học bổng quốc tế của thí sinh, coi đây là nền tảng để các cô gái tạo ra giá trị cho cộng đồng.

Với cống hiến, điều ông quan tâm là người trẻ dám vượt qua nỗi sợ, chấp nhận đối diện thất bại và biến mong muốn giúp đỡ người khác thành hành động. Theo ông, nhan sắc, chiều sâu văn hóa, tri thức và ngoại ngữ đều cần hướng đến việc đóng góp cho xã hội.

Định hướng của Ban Tổ chức dành cho Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026

Nhà báo Phùng Công Sưởng trân trọng việc Top 3 vẫn là sinh viên, còn phụ thuộc gia đình nhưng đã nghĩ đến những dự án cộng đồng. Ông xem đó là những “mầm thiện” mà Ban tổ chức và Báo Tiền Phong có trách nhiệm hỗ trợ để phát triển.

“Chúng tôi rất mong muốn và cam kết đồng hành các bạn trên từng dự án”, ông khẳng định. Theo ông, kinh nghiệm, năng lực, uy tín tờ báo cùng ý nghĩa nhân văn của dự án là cơ sở để vận động sự ủng hộ về tinh thần và vật chất.

Ông nhắc đến các hoạt động cộng đồng của Báo Tiền Phong như Chủ nhật Đỏ, Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, học bổng Nâng bước thủ khoa… Tờ báo cũng đang phối hợp với các bên xây trường học, nhà ở cho cựu thanh niên xung phong và chuẩn bị quà Tết cho đồng bào khó khăn.

Ban tổ chức cùng các người đẹp, gia đình và nhà trường thảo luận để tìm hướng đi phù hợp mong muốn, năng lực của từng người, tôn chỉ cuộc thi và điều kiện thực tế. Có người tiếp tục học tập, theo nghề giáo, có người muốn kinh doanh, hoạt động văn hóa nghệ thuật hoặc dự thi sắc đẹp.

Theo ông, tinh thần là hỗ trợ tối đa để các cô gái phát huy sở trường, tài năng, khát vọng, cùng trao đổi về cơ hội, thách thức, khả năng thành công trước khi lựa chọn. Khi xác định phương án, Ban tổ chức gồm Báo Tiền Phong và Hoàng Thành Media sẽ đồng hành, tạo điều kiện để các Hoa - Á hậu thực hiện mục tiêu.