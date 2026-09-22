Trường bắn Quốc gia khu vực 1 phát động 80 ngày Thi đua Quyết thắng - Viết tiếp bản hùng ca

Đại tá Phùng Văn Dần, Chính ủy, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường bắn Quốc gia khu vực 1 chủ trì lễ phát động; cùng tham dự có các đồng chí trong Đảng ủy, chỉ huy Trường bắn và lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Đại tá Phùng Văn Dần phát biểu tại lễ phát động thi đua.

Với chủ đề “80 ngày Thi đua Quyết thắng - Viết tiếp bản hùng ca”, đợt thi đua diễn ra từ ngày 5/10 đến 25/12/2026, tập trung vào các nội dung: Đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ; thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất; xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính...

Đại tá Phùng Văn Dần yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai đợt thi đua sâu rộng, với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả, sát thực tiễn; gắn phong trào thi đua với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua.

Quá trình thực hiện phải phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm, ý chí quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới, tập thể, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu.

Đồng chí Chính ủy Trường bắn Quốc gia khu vực 1 đề nghị cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu của đợt thi đua. Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến, 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 37 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.