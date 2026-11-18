Trong ngành Điện, an toàn luôn là yêu cầu xuyên suốt, gắn trực tiếp với tính mạng người lao động, độ tin cậy cung cấp điện và hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Là Phó Trưởng phòng An toàn Công ty Điện lực Thanh Hóa, chị Dương Thị Tám hiểu rõ ý nghĩa của từng quy trình, biện pháp kỹ thuật và yêu cầu kiểm soát rủi ro trong quá trình quản lý, vận hành lưới điện.

Chị Dương Thị Tám thăm hỏi, động viên lực lượng lao động làm việc ngoài hiện trường.

Công việc chuyên môn đòi hỏi sự cẩn trọng, tính kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao. Nhưng với chị, bảo đảm an toàn không chỉ dừng lại ở việc thực hiện đúng quy định hay hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn. Điều quan trọng hơn là làm sao để mỗi người lao động nhận thức đầy đủ về nguy cơ, chủ động phòng ngừa và hình thành thói quen làm việc an toàn trong mọi tình huống.

Cũng từ sự thấu hiểu đặc thù công việc ấy, khi tham gia hoạt động Công đoàn, chị luôn dành sự quan tâm thiết thực đến đời sống, điều kiện làm việc và tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công nhân viên chức lao động (CBCNV). Trên cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn, Trưởng ban Nữ công, chị cùng tập thể Ban Chấp hành Công đoàn nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phối hợp với chuyên môn nhằm cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo chế độ, chính sách và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Sự quan tâm ấy không chỉ thể hiện trong các cuộc họp hay hoạt động phong trào. Chị thường xuyên đến công trường, hiện trường sản xuất để thăm hỏi, động viên người lao động, nhất là trong những thời điểm thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài hoặc mưa bão, thiên tai. Những cuộc gặp gỡ trực tiếp giúp chị nắm bắt sát hơn những khó khăn, vướng mắc trong công việc và đời sống; từ đó tổng hợp, phản ánh, đề xuất với tổ chức Công đoàn và chuyên môn những giải pháp phù hợp.

Với chị, sự sẻ chia phải bắt đầu từ việc lắng nghe và được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực. Đó cũng là cách người cán bộ Công đoàn tạo dựng niềm tin, để người lao động cảm nhận được tổ chức Công đoàn thực sự là điểm tựa trong quá trình công tác.

Người kết nối trong mái nhà chung nữ công

Chị Tám cùng đơn vị chuẩn bị “Bữa cơm Công đoàn” cho cán bộ, công nhân viên, người lao động.

Đảm nhiệm vai trò Trưởng ban Nữ công, chị Dương Thị Tám xác định việc chăm lo cho lao động nữ không chỉ là tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm mà còn cần được thực hiện thường xuyên, gắn với nhu cầu và điều kiện thực tế của từng người.

Cùng Ban Nữ công, chị tích cực tham mưu, phối hợp tổ chức các chương trình giao lưu, tọa đàm, hội thi, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; tạo không gian để nữ CBCNV gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường sự gắn kết. Các hoạt động cũng hướng tới việc khơi dậy tinh thần chủ động, tự tin, phát huy năng lực của nữ lao động trong công việc chuyên môn và xây dựng gia đình.

Chị còn phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ triển khai phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, quan tâm phát hiện, biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu. Đằng sau mỗi hoạt động là mong muốn tạo điều kiện để nữ CBCNV được ghi nhận, được khích lệ và có thêm động lực phấn đấu.

Đặc thù ngành Điện có nhiều vị trí công việc đòi hỏi cường độ lao động cao, thời gian làm việc không cố định, thường xuyên phải đi công tác và ứng trực khi có sự cố. Với lao động nữ, việc cân bằng giữa nhiệm vụ chuyên môn, trách nhiệm gia đình và hoạt động xã hội đôi khi là một thách thức không nhỏ. Bởi vậy, những hoạt động của Ban Nữ công không chỉ mang ý nghĩa phong trào mà còn góp phần tạo dựng môi trường làm việc bình đẳng, thân thiện, nơi mỗi nữ CBCNV có cơ hội phát huy năng lực và khẳng định giá trị của mình.

Sự tận tâm của chị được thể hiện qua cách kiên trì duy trì các hoạt động, quan tâm đến từng hoàn cảnh và kết nối các thành viên trong tập thể. Những việc làm tưởng chừng bình dị ấy góp phần tạo nên sự gắn bó, đồng thuận, yếu tố quan trọng để xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Từ thực tiễn công việc đến những sáng kiến hữu ích

Không chỉ có trách nhiệm trong hoạt động Công đoàn, chị Dương Thị Tám còn thể hiện tinh thần chủ động đổi mới trong công tác chuyên môn. Đối với người làm công tác an toàn, việc tìm kiếm giải pháp cải tiến không chỉ nhằm nâng cao năng suất mà còn hướng tới giảm sức lao động, hạn chế nguy cơ mất an toàn và nâng cao hiệu quả quản lý vận hành.

Trong giai đoạn 2022–2023, chị có hai sáng kiến được công nhận cấp công ty. Đó là “Giải pháp dùng thiết bị đo xa di động lắp đặt tại các lộ xuất tuyến, các nhánh rẽ trên đường dây 0,4 kV” và “Chế tạo dụng cụ hỗ trợ thay sứ đứng cột góc đường dây trung thế”.

Với sáng kiến sử dụng thiết bị đo xa di động, giải pháp hướng tới hỗ trợ công tác cân pha, nhận dạng tổn thất và xác định vị trí lắp đặt tụ bù phù hợp theo lộ, đoạn đường dây tại các trạm biến áp công cộng. Giải pháp đã được thử nghiệm tại Điện lực Nga Sơn, góp phần hỗ trợ đơn vị trong quá trình kiểm tra, đánh giá tình trạng vận hành lưới điện hạ áp.

Trong khi đó, sáng kiến chế tạo dụng cụ hỗ trợ thay sứ đứng tại cột góc đường dây trung thế xuất phát từ yêu cầu thực tế trong quá trình thi công, sửa chữa lưới điện. Dụng cụ được đưa vào sử dụng tại các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Thanh Hóa, góp phần hỗ trợ người lao động thực hiện công việc thuận lợi hơn.

Những sáng kiến này mang tính thực tiễn, bắt nguồn từ yêu cầu công việc cụ thể. Đổi mới không nhất thiết phải bắt đầu từ những giải pháp lớn, mà có thể được hình thành từ việc quan sát kỹ một thao tác, nhận diện một bất cập và kiên trì tìm cách cải tiến. Khi sáng kiến được áp dụng vào thực tế, giá trị của nó không chỉ nằm ở hiệu quả kỹ thuật mà còn ở khả năng hỗ trợ người lao động và nâng cao chất lượng công việc.

Chị Dương Thị Tám nhận Bằng khen tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa X về công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động và biểu dương điển hình “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010–2025.

Những đóng góp trong chuyên môn và hoạt động phong trào đã được ghi nhận qua các danh hiệu, hình thức khen thưởng. Từ năm 2021 đến năm 2023, chị liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua. Đặc biệt, chị được Công đoàn Điện lực Việt Nam tặng Bằng khen tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa X về công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động và biểu dương điển hình “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010–2025.Đó là sự ghi nhận đối với quá trình nỗ lực bền bỉ, đồng thời cũng là động lực để chị tiếp tục đóng góp trong chặng đường phía trước.

Phía sau những nỗ lực trong công việc là mái ấm gia đình – nơi chị Dương Thị Tám tìm thấy sự sẻ chia, yêu thương và nguồn động lực để tiếp tục cống hiến.

Từ công tác an toàn đến hoạt động công đoàn, từ những sáng kiến xuất phát từ thực tiễn đến sự quan tâm dành cho đồng nghiệp, chị Dương Thị Tám đang góp phần vun đắp những giá trị bền vững trong văn hóa Công ty Điện lực Thanh Hóa: lấy con người làm trung tâm, lấy an toàn làm nền tảng, lấy trách nhiệm và tinh thần đoàn kết làm động lực phát triển. Đó cũng là dấu ấn của một người phụ nữ ngành Điện tận tâm với nghề, trách nhiệm với tập thể và bền bỉ trong hành trình cống hiến.