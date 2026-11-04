Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại Đồng Nai

Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí trao Bằng chứng nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành Lê Thanh Kiệm. Ảnh: TTXVN phát

Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đảng viên Lê Thanh Kiệm tại tư gia, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí trân trọng ghi nhận và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến của đồng chí Lê Thanh Kiệm. Đồng chí Lê Minh Trí tin tưởng, với bề dày kinh nghiệm và uy tín của mình, đảng viên Lê Thanh Kiệm sẽ tiếp tục là điểm tựa tinh thần, là tấm gương sáng để các thế hệ cán bộ, đảng viên và tuổi trẻ noi theo.

Trong quá trình công tác, đồng chí Lê Thanh Kiệm từng đảm nhiệm các chức vụ: Thư ký Tham mưu trưởng Mặt trận Bình Trị Thiên, Trưởng phòng thuộc Cục Tín dụng công nghiệp (Ngân hàng Trung ương) và Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Đồng Nai (nay là thành phố Đồng Nai). Đồng chí vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng từ năm 18 tuổi, trong suốt quá trình hoạt động cách mạng và tham gia công tác, dù ở bất kỳ cương vị nào, đồng chí Lê Thanh Kiệm cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí Lê Thanh Kiệm đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến thắng hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Ba, Huy chương Kháng chiến hạng Nhất, Huy hiệu Kháng chiến chống Pháp...

Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí trao Bằng chứng nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đảng viên lão thành Nguyễn Thị Lâm. Ảnh: TTXVN phát

Tại gia đình đảng viên Nguyễn Thị Lâm, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí đã trân trọng trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và gửi lời chúc mừng đến đảng viên Nguyễn Thị Lâm vinh dự được nhận phần thưởng cao quý này.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến cùng sự thủy chung, son sắt của đảng viên Nguyễn Thị Lâm đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Đây là một dấu mốc đặc biệt, đáng trân trọng và là niềm tự hào mà mỗi đảng viên đều luôn hướng tới.

Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí trao Bằng chứng nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đảng viên lão thành Nguyễn Thị Lâm. Ảnh: TTXVN phát

Đảng viên Nguyễn Thị Lâm sinh ra và lớn lên trên quê hương Hà Tĩnh giàu truyền thống yêu nước và cách mạng. Từ khi tuổi đời còn trẻ, đồng chí đã sớm giác ngộ cách mạng, tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp và vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng khi tròn 18 tuổi. Đồng chí từng là Trung đội phó nữ dân binh, sau đó công tác tại Bệnh viện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) với nhiều công việc thầm lặng như: cấp dưỡng, tổ trưởng công đoàn, tổ tiếp phẩm, thủ kho.

Cả cuộc đời, đảng viên Nguyễn Thị Lâm là hình ảnh tiêu biểu của người phụ nữ Việt Nam anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang; lặng lẽ cống hiến, không quản hy sinh, gian khổ. Ở tuổi gần 100, đồng chí vẫn giữ trọn niềm tin vào Đảng, tiếp tục tham gia sinh hoạt tại chi bộ khu phố, luôn là chỗ dựa tinh thần và tấm gương sáng cho con cháu.

Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí trao Bằng chứng nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành Nguyễn Thị Lâm. Ảnh: TTXVN phát

Tại Lễ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho hai đảng viên Lê Thanh Kiệm và Nguyễn Thị Lâm, đồng chí Lê Minh Trí nhấn mạnh, những đảng viên lão thành như đồng chí Lê Thanh Kiệm và Nguyễn Thị Lâm là "tài sản” quý báu của Đảng; là tấm gương sáng về lòng trung thành, đức hy sinh, lối sống giản dị và liêm khiết. Mỗi đảng viên lão thành là một “địa chỉ đỏ”, một nhân chứng sống của lịch sử Cách mạng. Những câu chuyện, ký ức, kinh nghiệm và phẩm chất của các đảng viên chính là "di sản" tinh thần quý báu để giáo dục các thế hệ hôm nay.

Dịp này, đồng chí Lê Minh Trí đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể phường Trấn Biên nói riêng, thành phố Đồng Nai nói chung tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với các đảng viên lão thành, các gia đình có công với cách mạng; đồng thời làm tốt hơn nữa công tác giáo dục truyền thống cách mạng, giáo dục lý tưởng cho thế hệ trẻ.