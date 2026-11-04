Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên tại thành phố Đồng Nai

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí gắn Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành Lê Thanh Kiệm. Ảnh: Công Nghĩa

Đảng viên lão thành Lê Thanh Kiệm vui mừng, xúc động được đón đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương đến tận gia đình trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Ảnh: Công Nghĩa

Cùng dự lễ trao Huy hiệu Đảng có các đồng chí: Thái Bảo, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố; Hồ Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trấn Biên; cùng đại diện lãnh đạo các ban Đảng và Văn phòng Thành ủy.

Trong quá trình công tác, đồng chí Lê Thanh Kiệm từng đảm nhiệm các chức vụ: Thư ký Tham mưu trưởng Mặt trận Bình Trị Thiên, Trưởng phòng thuộc Cục Tín dụng công nghiệp (Ngân hàng Trung ương) và Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Đồng Nai (nay là thành phố Đồng Nai). Vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng từ năm 18 tuổi, trong suốt quá trình hoạt động cách mạng và tham gia công tác, dù ở bất kỳ cương vị nào, đồng chí cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với những cống hiến đó, đồng chí Lê Thanh Kiệm đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Chiến thắng hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Ba, Huy chương Kháng chiến hạng Nhất, Huy hiệu Kháng chiến chống Pháp...

Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đảng viên Lê Thanh Kiệm, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí trân trọng ghi nhận và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến của đồng chí. Đồng chí Lê Minh Trí tin tưởng, với bề dày kinh nghiệm và uy tín của mình, đảng viên Lê Thanh Kiệm sẽ tiếp tục là điểm tựa tinh thần, là tấm gương sáng để các thế hệ cán bộ, đảng viên và tuổi trẻ noi theo.

Trưởng ban Nội chính Trung ương khẳng định, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng không chỉ là phần thưởng cao quý dành cho cá nhân, mà còn là sự tôn vinh đối với cả cuộc đời trọn vẹn cống hiến, hy sinh vì Đảng, vì dân tộc của đảng viên Lê Thanh Kiệm; đồng thời, đây cũng là vinh dự to lớn đối với gia đình đồng chí.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí phát biểu chúc mừng và động viên tinh thần đảng viên lão thành Lê Thanh Kiệm được trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Ảnh: Công Nghĩa

Đảng viên lão thành Lê Thanh Kiệm trong niềm vui đón nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Ảnh: Công Nghĩa

Tại gia đình đảng viên Nguyễn Thị Lâm, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí đã trân trọng trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và gửi lời chúc mừng đến đảng viên vinh dự được nhận phần thưởng cao quý này. Trưởng ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến cùng sự thủy chung, son sắt của đảng viên Nguyễn Thị Lâm đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Đây là một dấu mốc đặc biệt, rất đáng trân trọng và là niềm tự hào mà mỗi đảng viên đều luôn hướng tới.

Đảng viên lão thành Nguyễn Thị Lâm xúc động đón đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương đến gia đình trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Ảnh: Công Nghĩa

Đồng chí Lê Minh Trí đặc biệt nhấn mạnh, những đảng viên lão thành như đồng chí Nguyễn Thị Lâm là "tài sản" quý báu của Đảng; là tấm gương sáng về lòng trung thành, đức hy sinh, lối sống giản dị và liêm khiết. Trong bối cảnh toàn Đảng đang đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, tấm gương của đảng viên Nguyễn Thị Lâm càng có ý nghĩa giáo dục sâu sắc đối với thế hệ hôm nay, nhất là đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ.

Đảng viên Nguyễn Thị Lâm sinh ra và lớn lên trên quê hương Hà Tĩnh giàu truyền thống yêu nước và cách mạng. Từ khi tuổi đời còn trẻ, đồng chí đã sớm giác ngộ cách mạng, tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp và vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng khi tròn 18 tuổi. Đồng chí từng là Trung đội phó nữ dân binh, sau đó công tác tại Bệnh viện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) với nhiều công việc thầm lặng như: cấp dưỡng, tổ trưởng công đoàn, tổ tiếp phẩm, thủ kho.

Cả cuộc đời, đảng viên Nguyễn Thị Lâm là hình ảnh tiêu biểu của người phụ nữ Việt Nam anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang; lặng lẽ cống hiến, không quản hy sinh, gian khổ. Ở tuổi gần 100, đồng chí vẫn giữ trọn niềm tin vào Đảng, tiếp tục tham gia sinh hoạt tại chi bộ khu phố, luôn là chỗ dựa tinh thần và tấm gương sáng cho con cháu.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí gắn Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thị Lâm. Ảnh: Công Nghĩa

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí và các đồng chí dự buổi lễ tặng hoa chúc mừng đảng viên Nguyễn Thị Lâm. Ảnh: Công Nghĩa

Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố Thái Bảo chúc mừng đảng viên lão thành Nguyễn Thị Lâm. Ảnh: Công Nghĩa

Đảng viên Nguyễn Thị Lâm đón nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng trong niềm vinh dự và tự hào của các đồng chí lãnh đạo Trung ương, địa phương và gia đình. Ảnh: Công Nghĩa

Dịp này, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể phường Trấn Biên nói riêng, thành phố Đồng Nai nói chung tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với các đảng viên lão thành, các gia đình có công với cách mạng; đồng thời làm tốt hơn nữa công tác giáo dục truyền thống cách mạng, giáo dục lý tưởng cho thế hệ trẻ. Mỗi đảng viên lão thành là một “địa chỉ đỏ”, một nhân chứng sống của lịch sử cách mạng. Những câu chuyện, ký ức, kinh nghiệm và phẩm chất của các đảng viên chính là "di sản" tinh thần quý báu để giáo dục các thế hệ hôm nay.