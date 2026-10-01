Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí tiếp xúc cử tri TP. Đồng Nai

Tổ ĐBQH số 1, Đoàn ĐBQH TP. Đồng Nai tiếp xúc cử tri. Ảnh: Văn Dũng

Ngày 1/10, Tổ Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) số 1, Đoàn ĐBQH TP. Đồng Nai tiếp xúc cử tri 8 phường trên địa bàn trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XVI.

Tham dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đồng Nai, Trưởng đoàn ĐBQH TP. Đồng Nai Vũ Hồng Văn; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP. Đồng Nai Bùi Xuân Thống; Phó Bí thư Thành đoàn Đồng Nai Nguyễn Trần Phương Hà.

Tại hội nghị, các ĐBQH đã thông tin tới cử tri về nội dung, chương trình dự kiến của Kỳ họp thứ Hai; đồng thời ghi nhận nhiều ý kiến liên quan đến quy hoạch, giao thông, chống ngập, giáo dục, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, an ninh mạng, già hóa dân số và xử lý các dự án tồn đọng.

Cử tri 8 phường tham dự buổi tiếp xúc trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Văn Dũng

Định hướng phát triển TP. Đồng Nai trong không gian tới là vấn đề nhận được nhiều ý kiến của cử tri, trong đó trọng tâm là chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 gắn với xây dựng Trung tâm chính trị - hành chính.

Cử tri phường Trấn Biên đánh giá đây là chủ trương phù hợp, đáp ứng yêu cầu xây dựng trung tâm hành chính xứng tầm với vị thế mới của thành phố. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi cần gắn với quản lý hiệu quả quỹ đất, có tầm nhìn dài hạn, bảo đảm dư địa phát triển.

Cử tri Phạm Thị Hà (phường Trấn Biên) kiến nghị quy hoạch hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật và không gian đô thị tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1 phải bảo đảm đồng bộ, kết nối thuận lợi với TP. Hồ Chí Minh và Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành.

Cử tri Phạm Thị Hà nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Văn Dũng

Góp ý về không gian đô thị, cử tri phường Biên Hòa cho rằng, Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 21/7/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP. Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065 mở ra cơ hội lớn cho địa phương. Quy hoạch thành phố cần đồng bộ với quy hoạch quốc gia, giữ các hành lang giao thông, sinh thái chiến lược.

Cử tri kiến nghị nghiên cứu trục Bắc - Nam qua phường Biên Hòa kết nối với phường Đông Hòa, TP. Hồ Chí Minh; sớm đầu tư trục cảnh quan ven sông Đồng Nai và quy hoạch nhà ga metro tại phường Biên Hòa.

Hạ tầng giao thông là một trong những vấn đề được cử tri quan tâm. Ảnh: Văn Dũng

Cử tri Nguyễn Viết Công (phường Tam Hiệp) đề nghị xây dựng Chương trình hạ tầng giao thông chiến lược TP. Đồng Nai giai đoạn 2026 - 2050, tầm nhìn 2100, ưu tiên metro, đường sắt hàng hóa kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành với hệ thống cảng biển, tránh để Đồng Nai trở thành “điểm nghẽn” giao thông của vùng.

Nhiều cử tri cũng kiến nghị sớm giải quyết các điểm ùn tắc hiện hữu. Cử tri Phạm Quốc Hoàng (phường Long Bình) đề nghị đầu tư mở rộng đường Nguyễn Ái Quốc, đoạn từ cầu Săn Máu đến Công viên 30/4; đẩy nhanh dự án mở rộng đường Bùi Văn Hòa kết nối Quốc lộ 51 với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Cử tri mong muốn thành phố sớm việc hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối vùng. Ảnh: Văn Dũng

Cử tri Lê Văn Linh (phường Hố Nai) đề xuất mở rộng đường Điểu Xiển, Nguyễn Trường Tộ, đầu tư tuyến 768B và nghiên cứu cầu vượt tại nút giao Hoàng Văn Bổn để giảm tải cho Quốc lộ 1A.

Cùng với giao thông, cử tri phường Trảng Dài kiến nghị sớm đầu tư trường THPT công lập và đẩy nhanh tuyến đường liên phường Trảng Dài - Tam Hiệp theo phương thức đối tác công tư (PPP). Tại phường Long Hưng, cử tri đề nghị quy hoạch thêm trường học trước áp lực gia tăng dân số từ các dự án nhà ở xã hội, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư hoàn thiện hạ tầng thiết yếu trước khi bàn giao nhà.

Tình trạng ngập nước tại nhiều khu vực được cử tri phản ánh. Ảnh: Văn Dũng

Tại phường Phước Tân, cử tri kiến nghị đánh giá tổng thể khả năng tiêu thoát nước của lưu vực sông Buông, có diện tích khoảng 40.000ha; tăng cường nạo vét, khơi thông dòng chảy để hạn chế ngập úng trong bối cảnh đô thị hóa nhanh.

Từ góc độ kinh tế, cử tri Thân Đức Bách (phường Phước Tân) cho rằng, nếu tiếp tục dựa vào đất đai, lao động giá rẻ và gia công, dư địa tăng trưởng sẽ dần thu hẹp. Cử tri kiến nghị Quốc hội, Chính phủ ưu tiên nguồn lực giúp TP. Đồng Nai chuyển đổi mô hình tăng trưởng, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và các trung tâm dữ liệu làm nền tảng.

Cũng tại buổi tiếp xúc, cử tri phản ánh tình trạng lừa đảo trên không gian mạng ngày càng diễn biến phức tạp, với phương thức, thủ đoạn liên tục thay đổi, gây thiệt hại cho người dân. Cùng với đó là những vấn đề liên quan đến chăm sóc người cao tuổi và chủ động thích ứng với xu hướng già hóa dân số.

Cử tri gửi gắm nhiều tâm tư, nguyện vọng đến các đại biểu Quốc hội. Ảnh: Văn Dũng

Thông tin về các vấn đề cử tri quan tâm, UBND TP. Đồng Nai cho biết, thành phố đang triển khai nhiều công trình giao thông trọng điểm kết nối vùng và sân bay Long Thành. Thành phố cũng đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Biên Hòa 1, dự kiến xây dựng Trung tâm hành chính tại đây và đang thực hiện các thủ tục liên quan đến kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến trung tâm hành chính thành phố và sân bay Long Thành.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai Lê Trường Sơn trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Ảnh: Văn Dũng

Để giải quyết tình trạng ùn tắc tại một số địa bàn, thành phố đã có chủ trương đầu tư mở rộng đường Bùi Văn Hòa, xây dựng đường 768B và tuyến đường liên phường Trảng Dài – Tam Hiệp theo phương thức đối tác công tư.

Đối với Khu công nghiệp Biên Hòa 1, thành phố đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và dự kiến xây dựng Trung tâm hành chính TP. Đồng Nai tại đây. Các cơ quan chức năng cũng đang thực hiện các thủ tục liên quan đến Dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên đến trung tâm hành chính thành phố và sân bay Long Thành.

Liên quan tình trạng ngập khu vực hạ lưu sông Buông, với diện tích khoảng 40.000ha, gồm phường Phước Tân và Long Hưng, năm 2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Đồng Nai đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị khảo sát, nghiên cứu, đề xuất phương án chống ngập với tổng kinh phí dự kiến hàng nghìn tỷ đồng.

Do nguồn vốn đầu tư lớn, dự án chưa thể triển khai ngay. Trước mắt, thành phố đã bố trí 6 tỷ đồng từ Quỹ phòng, chống thiên tai để địa phương nạo vét sông, suối, khơi thông dòng chảy, góp phần hạn chế ngập khi xảy ra mưa lớn.

Phát huy lợi thế đặc biệt từ sân bay Long Thành

Các ĐBQH trả lời một số kiến nghị của cử tri. Ảnh: Văn Dũng

Thay mặt Tổ ĐBQH số 1, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí ghi nhận, tiếp thu các kiến nghị; đồng thời đánh giá những ý kiến tại hội nghị thể hiện tinh thần trách nhiệm và khát vọng của cử tri đối với sự phát triển của TP. Đồng Nai và đất nước.

Theo ĐBQH Lê Minh Trí, TP. Đồng Nai có nhiều tiềm năng, lợi thế, trong đó Cảng hàng không quốc tế Long Thành là lợi thế đặc biệt, tạo điều kiện phát triển đô thị, dịch vụ, logistics và tăng cường kết nối với các thành phố lớn trên thế giới.

“Thành phố cần xác định đây là lợi thế đặc biệt, từ đó đề ra các chiến lược dài hạn để khai thác tối đa tiềm năng mà sân bay mang lại, thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững”, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí nhấn mạnh.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Dũng

Trao đổi về chuyển đổi mô hình tăng trưởng, đại biểu Lê Minh Trí cho rằng, đây là định hướng phù hợp với mục tiêu chung của quốc gia. Khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo phải trở thành động lực chính, từng bước thay thế mô hình tăng trưởng dựa nhiều vào tài nguyên đất đai và lao động giá rẻ.

Cùng với đó, việc phát huy lợi thế Cảng hàng không quốc tế Long Thành cần trở thành điểm nhấn trong phát triển đô thị, dịch vụ và kết nối quốc tế. Thành phố cần có lộ trình cụ thể để hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng của vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

Đối với tình trạng lừa đảo công nghệ cao, an ninh trên không gian mạng, ĐBQH Lê Minh Trí cho biết, Quốc hội đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật để xử lý nghiêm, bảo đảm tính răn đe. Song song với trách nhiệm của cơ quan chức năng, người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động cập nhật các phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới.

Về già hóa dân số và chăm sóc sức khỏe Nhân dân, ĐBQH Lê Minh Trí cho biết, Trung ương đã có các chủ trương, chính sách nhằm chủ động ứng phó nguy cơ thiếu hụt lao động, khuyến khích phát triển dân số. Tuy nhiên, trọng tâm phải là nâng cao chất lượng dân số, bảo đảm trẻ em được chăm sóc và có điều kiện phát triển toàn diện.

Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP. Đồng Nai Vũ Hồng Văn phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Văn Dũng

Đáng chú ý, trao đổi về xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài, đại biểu Lê Minh Trí đánh giá TP. Đồng Nai đang làm tốt công tác này. Trong tổng số 279 dự án, địa phương đã có phương án xử lý 152 dự án không còn vướng mắc; 89 dự án đang tiếp tục lập phương án, trong đó 38 dự án cần nghiên cứu thêm. Những trường hợp vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp, báo cáo Trung ương.

“Với những trường hợp còn lại, địa phương cần tiếp tục tháo gỡ, báo cáo các ngành Trung ương góp ý hoặc chỉ đạo để xử lý dứt điểm, bởi lẽ các dự án còn chậm được xử lý ngày nào sẽ gây lãng phí ngày đó”, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí nhấn mạnh.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được Tổ ĐBQH số 1 ghi nhận, tổng hợp để chuyển đến Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.