Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Ngày 23/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Buổi tiếp xúc có sự tham gia của hơn 350 cử tri thuộc 10 phường trên địa bàn thành phố.

Theo Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí, Đồng Nai là thành phố có nền công nghiệp phát triển, tập trung đông lao động; địa phương đang triển khai hàng loạt dự án hạ tầng lớn, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người dân. Tới đây, ngành chức năng thành phố cần gắn kết phát triển nhà ở xã hội, tái định cư với khu công nghiệp, hạ tầng (giao thông, y tế, giáo dục) và các thiết chế xã hội, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận việc làm và các tiện ích trong cuộc sống.

Trên địa bàn Đồng Nai có nhiều dự án lớn như: Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đường Vành đai 3, Vành đai 4-Thành phố Hồ Chí Minh, đường sắt đô thị kết nối Thành phố Hồ Chí Minh sân bay Long Thành... Đây là các dự án có tính lan tỏa, đặc biệt vùng sân bay Long Thành định hướng phát triển đô thị sân bay. Thành phố cần ưu tiên nguồn lực, có cơ chế phối hợp liên vùng để đẩy nhanh tiến độ dự án; đề ra cơ chế, chính sách thu hút nguồn lực xã hội tham gia đầu tư vào hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế.

Đồng chí Lê Minh Trí khẳng định, thời gian qua, Bộ Chính trị, các cơ quan Trung ương đã ban hành hàng chục nghị quyết, luật, nhằm đưa chủ trương, quan điểm của Đảng vào cuộc sống, tháo gỡ các điểm nghẽn, hoàn thiện thể chế, đảm bảo hành lang pháp lý, thúc đẩy phát triển. Các đơn vị liên quan đang trong quá trình xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia, tiến tới quản lý xã hội, quản trị quốc gia trên cơ sở dữ liệu.

Tại buổi tiếp xúc, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai thông tin tới cử tri các nội dung, chương trình tại Kỳ họp thứ 2. Cử tri bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những kết quả của kỳ họp; nêu lên nhiều vấn đề liên quan đến phát triển hạ tầng giao thông, chuyển đổi số, giải quyết thủ tục hành chính.

Cử tri Nguyễn Viết Công (khu phố 11, phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai) cho rằng, việc chuyển đổi số tại cơ sở góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Tuy nhiên, hiện có nhiều nền tảng, ứng dụng khác nhau, một số hệ thống còn gặp khó khăn trong kết nối, vận hành, người sử dụng phải thực hiện nhiều thao tác.

Ông Nguyễn Viết Công đề nghị cơ quan Trung ương có giải pháp thúc đẩy việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các nền tảng, hạn chế tình trạng mỗi ngành, mỗi lĩnh vực sử dụng một hệ thống riêng biệt; người dân chỉ cần cung cấp thông tin một lần, dữ liệu đã được xác thực có thể dùng chung trong giải quyết thủ tục hành chính.

Theo cử tri Phan Văn Vương (khu phố 1, phường Trảng Dài, thành phố Đồng Nai), các phường Trảng Dài, Tam Hiệp có hàng trăm nghìn người sinh sống, tuy nhiên hệ thống giao thông chưa đáp ứng yêu cầu, thường xuyên xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm. Ngành chức năng Đồng Nai cần tháo gỡ vướng mắc, sớm triển khai dự án đường liên phường Trảng Dài-Tam Hiệp.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai cho biết, thành phố đã có chủ trương xây dựng đường liên phường Trảng Dài-Tam Hiệp với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 3.000 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 2.400 tỷ đồng; các đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để triển khai dự án trong giai đoạn 2026-2028.

Giai đoạn 2026-2030, thành phố xác định cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số là nhiệm vụ trọng tâm. Đồng Nai đang tập trung công khai, minh bạch thủ tục hành chính trên các nền tảng số; giảm đi lại cho nhân dân./.