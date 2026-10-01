Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí tiếp xúc cử tri tại Đồng Nai

Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Ngày 1/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.

Buổi tiếp xúc có sự tham gia của 400 cử tri thuộc 8 phường.

Đoàn đã thông tin tới cử tri các nội dung, chương trình dự kiến tại Kỳ họp thứ Hai tới.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí cho rằng Đồng Nai có nhiều lợi thế phát triển, trong đó sân bay Long Thành là lợi thế đặc biệt. Đến thời điểm này chưa có địa phương nào ở nước ta có sân bay tầm cỡ như sân bay Long Thành; dự án tạo thuận lợi để Đồng Nai kết nối với các thành phố lớn trên thế giới.

Thành phố cần đề ra tầm nhìn dài hạn nhằm phát triển đô thị, dịch vụ, logistics, tận dụng tối đa tiềm năng của sân bay, đẩy mạnh đầu tư phát triển khoa học công nghệ, lấy khoa học công nghệ làm nền tảng thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững.

Nhiều cử tri Đồng Nai nêu vấn đề về hoàn thiện hệ thống giao thông. Thực tế hiện nay cho thấy yêu cầu bức thiết với Đồng Nai là hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối vùng, sân bay Long Thành, tạo động lực tăng trưởng, giúp địa phương phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế.

Ở Đồng Nai có 279 dự án gặp khó khăn, vướng mắc, đến nay thành phố đã tháo gỡ được hơn 150 dự án. Đây là kết quả tốt, giúp thành phố khơi thông nguồn lực, tạo đà cho tăng trưởng bền vững.

Già hóa dân số là vấn đề được Đảng, Nhà nước rất quan tâm; đề ra nhiều chủ trương, chính sách chăm lo sức khỏe toàn dân, ưu tiên nguồn lực chăm lo cho người già và trẻ em; khuyến khích các cặp vợ chồng đủ điều kiện sinh trên 2 con.

Các cử tri cho rằng thời gian qua hệ thống hạ tầng giao thông của Đồng Nai có bước phát triển mạnh nhưng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu; tình trạng ách tắc giao thông tại các phường Trảng Dài, Tam Hiệp, Phước Tân, Hố Nai thường xuyên xảy ra.

Gần đây, nhiều xã, phường tại thành phố bị ngập, đặc biệt là phường Phước Tân (địa phương ở hạ lưu sông Buông). Tình trạng lừa đảo trên không gian mạng diễn biến phức tạp. Các giải pháp nhằm chăm lo cho người già, chủ động thích ứng với vấn đề già hóa dân số.

Cử tri Phạm Thị Hà, khu phố Hòa Bình, phường Trấn Biên nêu, Đồng Nai đang chuyển đổi công năng khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành khu đô thị, thương mại, dịch vụ. Tới đây, ngành chức năng cần có định hướng tổng thể, lâu dài về quy hoạch, phát triển hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật, khu đô thị tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1 (sau khi chuyển đổi công năng); đảm bảo kết nối đồng bộ giữa khu vực này với Thành phố Hồ Chí Minh, sân bay Long Thành.

Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai thông tin địa phương triển khai hàng trăm dự án, trong đó có các dự án giao thông trọng điểm kết nối vùng, sân bay Long Thành như: cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành, cao tốc Bến Lức-Long Thành, đường Vành đai 3, Vành đai 4-Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu Quốc hội chủ trì tiếp xúc cử tri. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Đến nay, thành phố đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Biên Hòa 1; dự kiến sẽ xây dựng Trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai tại đây. Ngành chức năng thành phố đang tiến hành thu hồi đất, hoàn thiện chủ trương đầu tư Dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành-Suối Tiên đến trung tâm hành chính thành phố và sân bay Long Thành.

Để giải quyết tình trạng ách tắc tại các địa phương, thành phố đã có chủ trương đầu tư mở rộng đường Bùi Văn Hòa, xây dựng đường 768B, đường liên phường Trảng Dài-Tam Hiệp theo phương thức đối tác công tư.

Khu vực hạ lưu sông Buông có diện tích 40.000ha, gồm phường Phước Tân và Long Hưng. Năm 2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan khảo sát, nghiên cứu và đề xuất phương án chống ngập sông Buông với kinh phí hàng nghìn tỷ đồng. Do dự án có kinh phí lớn nên trước mắt Đồng Nai chưa triển khai.

Vừa qua, thành phố đã bố trí 6 tỷ đồng từ quỹ phòng chống thiên tai để phường địa phương thực hiện nạo vét sông suối, khơi thông dòng chảy, hạn chế tình trạng ngập khi mưa lớn./.