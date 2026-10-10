Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí: Hợp tác tư pháp ASEAN - Trung Quốc góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định, phát triển

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí phát biểu chào mừng Diễn đàn.

Thưa Đồng chí Trương Quân, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa,

Thưa các Ngài Chánh án, Phó Chánh án các nước trong khối Asean, Trưởng đoàn Tòa án tối cao các nước Malaysia, Cộng hòa Philippine và Cộng hòa Singapore,

Thưa Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

Thưa đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Đà Nẵng,

Thưa các vị đại sứ cùng toàn thể quý vị đại biểu,

Hôm nay, Diễn đàn tư pháp ASEAN - Trung Quốc lần thứ tư do Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam đăng cai tổ chức tại thành phố Đà Nẵng, tôi đánh giá đây là 1 sự kiện quốc tế rất quan trọng nhân dịp kỷ niệm 5 năm Đối tác Chiến lược toàn diện ASEAN – Trung Quốc. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí, các quý vị đại biểu, các vị khách quý từ Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc và Tòa án tối cao các nước ASEAN đã đến thành phố Đà Nẵng tham dự Diễn đàn; xin gửi tới các quý vị đại biểu lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa các quý vị đại biểu,

ASEAN là mái nhà chung của 11 thành viên với sự đa dạng về chế độ chính trị, văn hóa, ngôn ngữ, trình độ phát triển nhưng gắn kết chặt chẽ với nhau vì một mục tiêu chung, hướng đến người dân, lấy người dân làm trung tâm, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Là quốc gia láng giềng gần gũi, Trung Quốc đã sớm thiết lập quan hệ đối thoại và trở thành đối tác ngoại khối đầu tiên, quan trọng nhất của ASEAN từ năm 1991. Quan hệ Đối thoại ASEAN-Trung Quốc tiếp tục phát triển gắn bó, năng động và toàn diện, bao trùm cả ba trụ cột của Cộng đồng ASEAN, gồm Chính trị - An ninh, Kinh tế và Văn hóa - Xã hội. Kể từ khi thiết lập Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2021, hợp tác giữa hai bên không ngừng được củng cố, đóng góp quan trọng vào việc duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực.

Trên cơ sở nền tảng chung đó, Diễn đàn tư pháp ASEAN - Trung Quốc là cơ chế hợp tác quan trọng, được các cơ quan tư pháp trong khu vực duy trì tổ chức để lãnh đạo Tòa án các nước ASEAN và Trung Quốc thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác, tăng cường tin cậy, gắn kết và hiểu biết lẫn nhau. Việc Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam đăng cai tổ chức Diễn đàn này với chủ đề "Tăng cường hợp tác tư pháp khu vực trong bối cảnh hội nhập quốc tế và kỷ nguyên số", thể hiện tinh thần chủ động, tích cực và trách nhiệm của Việt Nam đối với sự phát triển chung của quan hệ hợp tác ASEAN - Trung Quốc, cũng như đối với tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN. Điều này là nhất quán với đường lối đối ngoại của Việt Nam là độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, luôn muốn làm bạn với tất cả các nước.

Toàn cảnh Diễn đàn.

Thưa các quý vị khách quý !

Hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng làm gia tăng các quan hệ, giao dịch dân sự, thương mại, đầu tư xuyên biên giới, làm phát sinh các tranh chấp, vụ việc có yếu tố nước ngoài ngày càng đa dạng, phức tạp. Cùng với đó, sự phát triển của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đặt ra yêu cầu mới, đồng thời mở ra cơ hội để các cơ quan tư pháp đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả xét xử.

Vì vậy, việc Tòa án các nước ASEAN và Trung Quốc thông qua Diễn đàn này trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về hợp tác giải quyết các vụ án hình sự, tranh chấp dân sự, thương mại xuyên biên giới, cũng như về xây dựng Tòa án điện tử, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xét xử là những nội dung có ý nghĩa thiết thực, mang lại lợi ích chung cho các bên. Tôi mong muốn tại hai phiên thảo luận, quý vị sẽ trao đổi thẳng thắn, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay và đề xuất được nhiều giải pháp khả thi, thiết thực và hiệu quả.

Đối với Việt Nam, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, trong đó đẩy mạnh cải cách tư pháp là một nội dung trọng tâm, luôn được Đảng, Nhà nước Việt Nam xác định là nhiệm vụ quan trọng. Nhiều vấn đề đặt ra cho ASEAN và Trung Quốc trong lĩnh vực tư pháp cũng là những vấn đề đặt ra cho Việt Nam.

Việt Nam luôn coi trọng việc mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tư pháp, coi đây là một trong những giải pháp để có thể tham khảo kinh nghiệm, góp phần nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Tòa án, từng bước hiện đại hóa nền tư pháp nhằm đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm nói chung, nhất là tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao và bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp trong quá trình hội nhập.

Việt Nam mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác tư pháp với Tòa án tối cao Trung Quốc và Tòa án các nước ASEAN, qua đó đóng góp nhiều hơn nữa vào sự hợp tác thiết thực của ASEAN và Trung Quốc trên tinh thần hòa bình, hữu nghị, bình đẳng, phát triển bền vững và cùng có lợi.

Thưa các quý vị đại biểu,

Tôi tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị chu đáo của Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam và sự tham gia, đóng góp tâm huyết và trí tuệ của quý vị đại biểu, Diễn đàn lần này sẽ thành công tốt đẹp, tạo cơ sở cho những hoạt động hợp tác cụ thể, hiệu quả hơn giữa các cơ quan tư pháp ASEAN và Trung Quốc trong thời gian tới.

Một lần nữa, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, tôi xin chào mừng và cảm ơn sự có mặt của quý vị đại biểu tại Diễn đàn hôm nay. Tôi tin tưởng rằng, với quan hệ hợp tác hữu nghị giữa ASEAN và Trung Quốc, cùng sự nỗ lực của các cơ quan tư pháp, Diễn đàn tư pháp ASEAN - Trung Quốc lần thứ tư tại thành phố Đà Nẵng sẽ đóng góp thiết thực vào việc tăng cường pháp quyền, thúc đẩy hợp tác, hữu nghị vì hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và trên thế giới.

Chúc Diễn đàn tư pháp ASEAN - Trung Quốc lần thứ tư thành công tốt đẹp.

Chúc quý vị có những trải nghiệm và kỷ niệm tốt đẹp trong chuyến công tác tại Việt Nam.

Xin trân trọng cảm ơn./.