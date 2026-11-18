Tham dự ngày hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đồng Nai Huỳnh Thị Hằng cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành của thành phố và địa phương.

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân khu phố Thanh Bình đã cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, nay là MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2026), đồng thời đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương.

Ông Lê Minh Trí , Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phước Tuấn

Phát biểu tại ngày hội, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí ghi nhận, biểu dương những kết quả khu phố Thanh Bình đạt được, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận và ý thức trách nhiệm của người dân trong xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng phát triển.

Ông Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương tặng quà tại buổi lễ. Ảnh: Phước Tuấn

Định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Lê Minh Trí đề nghị khu phố tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống bằng những cách làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với từng hộ gia đình. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cần bảo đảm phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Những công trình, phần việc chung và các khoản đóng góp của nhân dân phải được công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai.

Đặc biệt, khu phố cần chủ động khai thác những lợi thế từ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, gắn phát triển kinh tế với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, địa phương cần quan tâm hỗ trợ người dân thích ứng với sự chuyển đổi, nâng cao kỹ năng lao động, tạo điều kiện tiếp cận các cơ hội việc làm, kinh doanh và dịch vụ.

Mặc dù có địa bàn rộng, dân số đông và chịu nhiều tác động từ quá trình triển khai các dự án trọng điểm, trong năm 2026, khu phố vẫn duy trì ổn định tình hình an ninh trật tự, đời sống xã hội. Người dân cơ bản chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tinh thần đoàn kết, tương trợ trong cộng đồng tiếp tục được phát huy thông qua các phong trào thi đua, hoạt động bảo vệ môi trường và chăm lo an sinh xã hội do Ban Công tác Mặt trận phối hợp triển khai.

Ông Lê Minh Trí , Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, chúc mừng và trao quà cho Các gia đình tiêu biểu trong ngày hội. . Ảnh: Phước Tuấn

Các thiết chế giáo dục, văn hóa, tín ngưỡng trên địa bàn cũng góp phần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân. Hiện khu phố có 3 trường học từ bậc mầm non đến trung học cơ sở cùng 5 phân hiệu. Bên cạnh đó, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng gồm 1 ngôi chùa, 2 giáo xứ cùng hệ thống đình, miếu tiếp tục phát huy vai trò trong đời sống tinh thần, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa, tăng cường sự gắn kết và tình làng nghĩa xóm.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố Thanh Bình là dịp để nhân dân cùng nhìn lại những kết quả đạt được, phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận, chung sức xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, an toàn, góp phần vào sự phát triển chung của TP Đồng Nai.