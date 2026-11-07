Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đức Xuân dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Độc Lập

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường; cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ xã và đông đảo nhân dân trong khu dân cư.

Đoàn công tác của tỉnh tặng quà khu dân cư Quảng Hưng 2, xã Độc Lập.

Khu dân cư Quảng Hưng 2 hiện có 145 hộ với 571 nhân khẩu, gồm các dân tộc Tày, Nùng, Mông cùng sinh sống. Năm 2026, khu dân cư có 140/145 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 104 học sinh đang theo học tại các cấp, trong đó, năm học 2025 - 2026 có 43 học sinh đạt thành tích khá, giỏi. Nhân dân tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, giữ gìn vệ sinh môi trường và bảo đảm an ninh trật tự. Đến nay, 129 hộ sử dụng nước hợp vệ sinh, 128 hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh.

Phát huy tinh thần dân chủ, Ban công tác Mặt trận phối hợp với các tổ chức đoàn thể vận động nhân dân tham gia giám sát các công trình tại địa bàn, đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền và duy trì hoạt động hòa giải ở cơ sở. Qua đó, góp phần củng cố sự đồng thuận, giữ gìn tình làng nghĩa xóm và xây dựng khu dân cư đoàn kết, ổn định.

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng và phát triển của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đánh giá kết quả xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đức Xuân ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả khu dân cư Quảng Hưng 2 đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhấn mạnh những kết quả đó thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng lòng và sự hưởng ứng tích cực của nhân dân trong thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động tại địa phương.

Đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ban công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, vận động nhân dân; củng cố khối đại đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; khuyến khích người dân phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững; quan tâm gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, xây dựng nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự. Đồng thời, đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua, lấy sự đồng thuận và những chuyển biến thiết thực trong đời sống nhân dân làm thước đo hiệu quả xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đức Xuân và lãnh đạo xã Độc Lập tặng quà hộ nghèo, cận nghèo khu dân cư Quảng Hưng 2.

Nhân dịp này, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đức Xuântặng quà khu dân cư Quảng Hưng 2; tặng quà 10 người có uy tín của các khu dân cư trên địa bàn xã và 51 hộ nghèo, cận nghèo của khu dân cư Quảng Hưng 2.