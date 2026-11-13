Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hồ Lê Ngọc tiếp xúc cử tri xã Văn Hiến

Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri. Ảnh: Huy Khôi

Tại hội nghị, đại diện tổ đại biểu số 7 HĐND tỉnh đã thông tin đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong thời gian qua.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, cử tri xã Văn Hiến đã phát biểu 13 lượt ý kiến với 25 nhóm nội dung, phản ánh những vấn đề thiết thực, liên quan trực tiếp đến đời sống và quyền lợi chính đáng của Nhân dân.

Cử tri phát biểu, kiến nghị. Ảnh: Huy Khôi

Các ý kiến tập trung vào những lĩnh vực như: Công tác bảo vệ môi trường; tăng cán bộ xóm và chế độ cấp phó chi đoàn, chi hội; hỗ trợ BHXH cho cán bộ xóm; lắp đặt hệ thống đèn tín giao thông tại các ngã tư; cơ chế hỗ trợ sản xuất nông nghiệp; tăng cường phòng chống dịch bệnh; đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công; tăng hỗ trợ thủy lợi phí; hỗ trợ hoạt động khu dân cư.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hồ Lê Ngọc ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp tâm huyết, thẳng thắn, trách nhiệm của cử tri. Ảnh: Huy Khôi

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Tổ đại biểu số 7 HĐND tỉnh, ông Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn, ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp tâm huyết, thẳng thắn, trách nhiệm của cử tri; đồng thời, trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung được cử tri quan tâm, đồng thời khẳng định Tổ đại biểu HĐND tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị để chuyển đến các cấp, các ngành chức năng xem xét, giải quyết và trả lời cử tri trong thời gian sớm nhất.