Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hồ Lê Ngọc chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở xóm Hồng Sơn 2, xã Lương Sơn

Dự và chung vui có đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; cùng đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân xóm Hồng Sơn 2, xã Lương Sơn dự Ngày hội. Ảnh: Hồng Sơn

Xóm Hồng Sơn 2 là địa bàn có diện tích rộng nhất xã Lương Sơn, với hơn 8,4 km², gồm 540 hộ, 2.157 nhân khẩu. Năm 2026, hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, Ban Công tác Mặt trận xóm đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, khơi dậy tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong Nhân dân. Từ đó, xóm đã xây dựng thành công mô hình khu dân cư “Đoàn kết, bình yên”, trở thành điểm sáng trong phong trào thi đua tại địa phương.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hồ Lê Ngọc nhấn mạnh, đoàn kết là nền tảng, động lực cho sự phát triển bền vững. Ảnh: Hồng Sơn

Điểm nổi bật ở xóm Hồng Sơn 2 là tinh thần tương thân, tương ái, sẻ chia trong cộng đồng ngày càng được phát huy. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng lên; các hoạt động hỗ trợ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và những người yếu thế được quan tâm. Nhân dân tích cực hưởng ứng, đóng góp cho các chương trình an sinh xã hội của xã và tỉnh, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Mặc dù sản xuất nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn do phần lớn diện tích nằm trong vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của lũ lụt, song dưới sự lãnh đạo của Chi bộ với 67 đảng viên, cùng sự đồng lòng, nỗ lực của Nhân dân, kinh tế - xã hội của xóm tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Năm 2026, tỷ lệ lao động có việc làm đạt khoảng 95%; toàn xóm giảm được 8 hộ nghèo và 22 hộ cận nghèo.

Đồng chí Hồ Lê Ngọc trao quà tặng cán bộ và nhân dân xóm Hồng Sơn 2. Ảnh: Hồng Sơn

Cùng với phát triển kinh tế, công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng đời sống văn hóa được chú trọng. Trong năm 2026, xóm đã biểu dương, khen thưởng 85 học sinh có thành tích cao trong học tập; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 95,1%. Các hoạt động văn nghệ, thể thao, vệ sinh môi trường được duy trì thường xuyên.

Đặc biệt, phong trào gìn giữ và phát huy giá trị dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh; duy trì các tuyến đường tự quản và 7 tổ liên gia tự quản đã góp phần xây dựng cảnh quan khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an ninh, trật tự... là điểm sáng của xóm.

Trao hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hồng Sơn

Phát biểu chung vui với cán bộ và nhân dân xóm Hồng Sơn 2, đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của cán bộ, đảng viên và nhân dân xóm Hồng Sơn 2 trong việc thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí khẳng định, muốn xây dựng khối đại đoàn kết bền vững thì mỗi tập thể, mỗi người dân đều phải hành động vì mục tiêu chung, góp phần nâng cao chất lượng đời sống và tạo nền tảng cho phát triển bền vững. Đồng chí đánh giá cao tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận của nhân dân trong phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội và giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Đồng chí Hồ Lê Ngọc nhấn mạnh, đoàn kết là nền tảng, động lực cho sự phát triển bền vững, đồng chí mong muốn xóm Hồng Sơn 2 tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng khu dân cư tự quản; hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; giữ gìn môi trường xanh – sạch – đẹp, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, bảo đảm an ninh trật tự. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân xã Lương Sơn tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống Nhân dân, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, xây dựng cộng đồng ngày càng văn minh, an toàn và phát triển.

Nhân dịp này, đoàn công tác của tỉnh trao quà tặng cán bộ và nhân dân xóm Hồng Sơn 2; trao 10 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá 15 triệu đồng.

Lãnh đạo xã Lương Sơn cũng trao tặng 5 suất quà, mỗi suất 500 nghìn đồng, cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Cùng dịp này, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lương Sơn phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn trao 120 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 2 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần giúp các gia đình ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.