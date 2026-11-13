Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại bản Trạm Hốc

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày hội Văn hóa Việt Nam tại bản Trạm Hốc, xã Yên Sơn.

Các đại biểu tham dự ngày hội.

Bản Trạm Hốc được thành lập tháng 6/2026 trên cơ sở sáp nhập bản Trạm Hốc và bản Tràng Nặm, hiện có 226 hộ, với 6 dân tộc, gồm: Xinh Mun, Kinh, Mông, Khơ Mú, Thái, Hà Nhì cùng sinh sống. Phát huy tinh thần đoàn kết, nhân dân trong bản tích cực thi đua lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa. Trong năm, bản đã giảm được 12 hộ nghèo; huy động nhân dân đóng góp 100 ngày công và 68 triệu đồng xây dựng đường giao thông nông thôn; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được duy trì với 2 đội văn nghệ và 1 đội thể thao.

Đồng chí Lường Thị Vân Anh phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Lường Thị Vân Anh ghi nhận, biểu dương những kết quả cán bộ, nhân dân bản Trạm Hốc đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, từng bước xóa bỏ hủ tục; triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đồng chí Lường Thị Vân Anh chuyển trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng cán bộ và nhân dân bản Trạm Hốc.

Lãnh đạo xã Yên Sơn tặng quà cho nhân dân bản Trạm Hốc.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, đồng chí Lường Thị Vân Anh đã chuyển trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng cán bộ và nhân dân bản Trạm Hốc. Cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Yên Sơn trao quà cho bản; Chi bộ, Ban quản lý bản và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tặng quà 5 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày văn hóa của nhân dân bản Trạm Hốc.

Các đại biểu tham gia giao lưu văn hóa cùng nhân dân bản Trạm Hốc.

Nhân dân bản Trạm Hốc thi đấu kéo co.

Vòng xòe đoàn kết tại ngày hội.