Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Vĩnh Sơn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại làng Kom, xã Ia Chia

Tại ngày hội, các đại biểu và người dân đã cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026); đồng thời, đánh giá kết quả xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại làng Kom, xã Ia Chia. Ảnh: Huy Bắc

Làng Kom hiện có 380 hộ với 1.833 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 1/2 dân số. Thời gian qua, Ban Công tác Mặt trận làng đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động người dân phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh trật tự.

Nhiều hoạt động thiết thực được triển khai, góp phần cải thiện diện mạo khu dân cư và nâng cao đời sống người dân. Nổi bật, làng được hỗ trợ lắp đặt 150 bóng đèn năng lượng mặt trời; vận động người dân tham gia sửa chữa 100 m và làm mới 550 m đường giao thông.

Công tác chăm lo các gia đình có hoàn cảnh khó khăn cũng được quan tâm với 100 suất quà được trao trong năm. Đến nay, làng có 368/380 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 96,8%.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Đặng Vĩnh Sơn ghi nhận, biểu dương những kết quả cán bộ và nhân dân làng Kom đạt được; đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Vĩnh Sơn trao kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết cho làng Kom. Ảnh: Huy Bắc

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy mong muốn mỗi người dân chủ động phát triển kinh tế, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nỗ lực vươn lên giảm nghèo; cùng nhau giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, bảo vệ môi trường và tích cực tham gia bảo vệ an ninh biên giới.

Hiện làng còn 21 hộ nghèo và 49 hộ cận nghèo, do đó công tác hỗ trợ sinh kế, cải thiện đời sống người dân cần tiếp tục được quan tâm.

Dịp này, thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Đặng Vĩnh Sơn đã trao tặng làng Kom phần quà chúc mừng; hỗ trợ kinh phí 120 triệu đồng xây dựng 2 căn nhà Đại đoàn kết và trao 20 suất quà với tổng trị giá 20 triệu đồng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tại ngày hội, Ban Công tác Mặt trận làng đã phát động phong trào thi đua xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc; đồng thời tổ chức ký kết giao ước thi đua thực hiện, thể hiện quyết tâm của cán bộ và nhân dân trong việc chung sức xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển.

Ban Công tác Mặt trận làng Kom tổ chức ký kết giao ước thi đua tại khu dân cư. Ảnh: Huy Bắc

Sau phần lễ, người dân cùng tham gia các hoạt động giao lưu văn nghệ, biểu diễn cồng chiêng, múa xoang và trò chơi dân gian. Ngày hội không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi mà còn góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống, tăng cường sự gắn bó, đoàn kết trong cộng đồng dân cư.