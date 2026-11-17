Đại biểu và nhân dân tham dự ngày hội.

Chiều 17/11, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang Tống Phước Trường đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại ấp Mỹ Phó, xã Mỹ Đức. Cùng tham dự có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Phú Tân; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn An Giang Phan Duy Bằng.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang Tống Phước Trường phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang Tống Phước Trường ghi nhận, biểu dương những kết quả ấp Mỹ Phó và nhân dân đạt được trong năm qua. Đồng chí đề nghị Ban Công tác Mặt trận ấp, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và UBND xã Mỹ Đức tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình trong cộng đồng dân cư.

Đối với cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng chí Tống Phước Trường đề nghị tiếp tục phát huy dân chủ ở cơ sở, thường xuyên lắng nghe ý kiến nhân dân, đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động và tận dụng công nghệ số để chuyển tải thông tin chính thống đến người dân nhanh chóng, dễ hiểu.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang Tống Phước Trường tặng quà cho hộ nghèo ấp Mỹ Phó.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn An Giang Phan Duy Bằng tặng quà cho Ban Công tác Mặt trận ấp Mỹ Phó.

Trong năm, Ban Công tác Mặt trận ấp Mỹ Phó phối hợp các đơn vị vận động xây mới 3 căn nhà Đại đoàn kết và 1 căn nhà Đồng đội, tổng trị giá hơn 250 triệu đồng. Ban Công tác Mặt trận ấp còn phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, UBND xã Mỹ Đức vận động xây dựng cầu Ba Ngạn với kinh phí 1,2 tỷ đồng; nâng cấp đường Lộ Tẻ Chùa Ông với kinh phí 800 triệu đồng, góp phần cải thiện điều kiện đi lại, sinh hoạt của người dân.

Dịp này, đồng chí Tống Phước Trường tặng 10 phần quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang hỗ trợ kinh phí cho Ban Công tác Mặt trận ấp Mỹ Phó; Ban Tổ chức Ngày hội tặng thêm 50 phần quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.