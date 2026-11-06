Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Vũ Trí Hải dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Tiêu Thượng

Dự Ngày hội có đồng chí Vũ Trí Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy; lãnh đạo một số ban, sở, ngành; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường Tam Sơn và đông đảo Nhân dân tổ dân phố Tiêu Thượng.

Đoàn đại biểu thành phố tặng hoa chúc mừng tổ dân phố Tiêu Thượng.

Tổ dân phố Tiêu Thượng hiện có 326 hộ gia đình với khoảng 1.200 nhân khẩu. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong 3 năm liên tiếp, tổ dân phố Tiêu Thượng đạt danh hiệu văn hóa. Năm 2026, hơn 99% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Việc cưới, việc tang, lễ hội trên địa bàn được tổ chức trang trọng, gọn nhẹ, tiết kiệm.

Tỉ lệ người dân trong độ tuổi lao động có việc làm đạt hơn 90%; hơn 98% hộ gia đình có đời sống ổn định; tổ dân phố còn 2 hộ nghèo, không có hộ cận nghèo; thu nhập bình quân đầu người ước đạt hơn 70 triệu đồng/ năm.

Đồng chí Vũ Trí Hải trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố Tiêu Thượng.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Vũ Trí Hải chúc mừng, biểu dương những kết quả cán bộ, Nhân dân tổ dân phố Tiêu Thượng đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, Ban công tác Mặt trận và nhân dân tổ dân phố Tiêu Thượng tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; quan tâm phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng khu dân cư văn minh, sáng - xanh - sạch - đẹp.

Đồng thời, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là ma túy và lừa đảo trên không gian mạng, giữ vững an ninh trật tự tại địa bàn. Cán bộ, nhân dân tổ dân phố Tiêu Thượng tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức xây dựng khu dân cư, góp phần vào sự phát triển chung của phường Tam Sơn và thành phố Bắc Ninh.

Tiết mục dân vũ chào mừng Ngày hội.

Tại Ngày hội, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố trao tặng tổ dân phố Tiêu Thượng bức ảnh Bác Hồ - Bác Tôn và phần quà trị giá 20 triệu đồng; Nhân dân tổ dân phố Tiêu Thượng, phường Tam Sơn được UBND thành phố tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2025- 2026.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ thành phố tặng Bằng khen cho bà Nguyễn Thị Mai, Trưởng Ban công tác Mặt trận tổ dân phố Tiêu Thượng có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2025- 2026; Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố tặng phần quà cho 2 hộ nghèo của tổ dân phố Tiêu Thượng.