Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh dự trao Huy hiệu Đảng đợt 7-11 tại phường Thanh Khê

Dịp này, phường Thanh Khê có 123 đảng viên nhận Huy hiệu Đảng đợt 7-11. Trong đó, có 1 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 12 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 11 đảng viên nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 38 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Các đảng viên còn lại nhận Huy hiệu từ 30 đến 35 năm tuổi Đảng.

Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Chánh và Bí thư Đảng ủy phường Thanh Khê Nguyễn Thành Tiến trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng co đảng viên Hà Ngọc Trước.

Trong đợt trao Huy hiệu Đảng đợt này, ông Huỳnh Đức Thơ- nguyên Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng được trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng.

Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho đảng viên Huỳnh Đức Thơ- nguyên Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy phường Thanh Khê Nguyễn Thành Tiến nhấn mạnh: Việc trao tặng Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận, trân trọng của Đảng đối với quá trình cống hiến bền bỉ của các đảng viên lão thành, mà còn là niềm vinh dự, tự hào của toàn Đảng bộ phường. Những đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng hôm nay là những tấm gương sáng về phẩm chất, bản lĩnh và lòng trung thành với lý tưởng cách mạng; đã dành trọn tâm huyết, trí tuệ cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Lãnh đạo Thành ủy và Đảng ủy phường Thanh Khê trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên đủ tiêu chuẩn.

Bí thư Đảng ủy phường Thanh Khê Nguyễn Thành Tiến bày tỏ mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp của người đảng viên, giữ gìn sức khoẻ, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, là tấm gương mẫu mực để thế hệ cán bộ, đảng viên trẻ noi theo; đồng thời tích cực hiến kế, chia sẻ các kinh nghiệm quý báu trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển địa phương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

PHƯƠNG KIẾM