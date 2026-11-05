Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Minh Hợi tiếp xúc cử tri xã Phước Sơn

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Minh Hợi (thứ 2 từ phải qua) và các đại biểu HĐND xã Phước Sơn tiếp xúc cử tri xã Phước Sơn. Ảnh: Quang Minh

Cùng dự có các đại biểu HĐND xã Phước Sơn khóa VI, nhiệm kỳ 2026-2031; đại diện các sở, ngành thành phố và 100 cử tri địa phương.

Đại biểu Nguyễn Minh Hợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy thông tin đến cử tri tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố trong 10 tháng năm 2026; dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND thành phố. Ảnh: Quang Minh

Tại hội nghị, đại biểu Nguyễn Minh Hợi đã thông tin đến cử tri tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố trong 10 tháng năm 2026; dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND thành phố. Đồng thời, thông tin kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri do cơ quan chức năng giải quyết trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phước Sơn Nguyễn Thế Hải báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2026 của xã Phước Sơn. Ảnh: Quang Minh

Đại diện HĐND xã Phước Sơn cũng thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn trong 10 tháng năm 2026; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp giữa năm và dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND xã khóa VI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri xã Phước Sơn phát biểu tại buổi tiếp xúc.Ảnh: Quang Minh

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Phước Sơn kiến nghị chính quyền và các cơ quan chức năng quan tâm giải quyết việc cấp đất tái định cư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 25 hộ dân ở thôn Phước Thiện thuộc diện di dời khỏi Vườn quốc gia Cát Tiên từ năm 2011, nhằm giúp người dân ổn định cuộc sống. Cử tri cũng phản ánh những vấn đề liên quan đến dự án khai thác, tuyển quặng bauxite trên địa bàn; cần nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.755B và chế độ, chính sách đối với cán bộ thôn.

Những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo xã Phước Sơn giải trình, phúc đáp tại hội nghị.