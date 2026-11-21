Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Minh Hợi tặng quà và hoa của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chúc mừng nhà trường. Ảnh: Quang Minh

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Minh Hợi và đại biểu dự lễ. Ảnh: Quang Minh

Thành lập năm 1996, trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Chu Văn An A đã trải qua nhiều giai đoạn với những dấu mốc quan trọng. Tháng 12-2024, trường vinh dự được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2.

Từ tháng 7-2025 đến nay, nhà trường chính thức mang tên Trường THPT Chu Văn An A. Tháng 12-2025, Đảng ủy phường Chơn Thành phê duyệt, ban hành Đề án “Xây dựng Trường THPT Chu Văn An A hạnh phúc giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2035”. Đây là định hướng quan trọng, tạo nền tảng để nhà trường tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, hướng đến xây dựng môi trường học đường hạnh phúc.

Từ một ngôi trường bán công với điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, đến nay, Trường THPT Chu Văn An A đã vươn lên phát triển, với quy mô hơn 1 ngàn học sinh. Cơ sở vật chất, cảnh quan trường lớp ngày càng được đầu tư khang trang, xây dựng môi trường giáo dục xanh - sạch - đẹp - an toàn. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đoàn kết, có trình độ chuyên môn vững vàng, 100% đạt chuẩn và trên chuẩn đào tạo. Năm học 2025-2026, trường được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vinh dự được công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Minh Hợi biểu dương những kết quả của trường đạt được trong suốt những năm qua; đồng thời chỉ đạo trường cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng đội ngũ nhà giáo có phẩm chất, năng lực chuyên môn vững vàng, mỗi thầy cô giáo thực sự là tấm gương sáng để học sinh noi theo. Trường cần chú trọng kết hợp hài hòa giữa giáo dục kiến thức văn hóa với giáo dục phẩm chất, đạo đức, lối sống cho học sinh; đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới phương pháp dạy và học, phấn đấu xây dựng Trường THPT Chu Văn An A trở thành điểm sáng về chất lượng giáo dục bậc THPT của thành phố Đồng Nai. Trưởng ban Nội chính Thành ủy cũng nhấn mạnh việc triển khai hiệu quả Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Lãnh đạo thành phố cam kết sẽ quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống dạy tốt, học tốt, đạt nhiều thành tích nổi bật hơn nữa trong thời gian tới.

Dịp này, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Minh Hợi tặng quà và hoa của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chúc mừng nhà trường.

Nhân dịp này, nhà trường đã tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng và phát triển trường. Trong đó, 1 cá nhân vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; tập thể nhà trường và 4 cá nhân được nhận bằng khen của UBND thành phố Đồng Nai; 36 cán bộ, giáo viên được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Ban giám hiệu trường đã tặng quà tri ân các thế hệ cán bộ, lãnh đạo nhà trường qua các thời kỳ và khen thưởng giáo viên có thành tích trong thời gian qua.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Minh Hợi tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho thầy giáo Nguyễn Tuấn Phi Kha. Ảnh: Quang Minh

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Minh Hợi tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho cán bộ, giáo viên nhà trường. Ảnh: Quang Minh

Ban giám hiệu trường tặng quà tri ân các thế hệ cán bộ, lãnh đạo nhà trường qua các thời kỳ. Ảnh: Quang Minh