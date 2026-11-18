Bà Trần Thị Thanh Hà ghi chép, tổng hợp các nội dung phục vụ công tác tuyên truyền tại khu dân cư

Gắn bó nhiều năm với công tác đoàn thể và khu dân cư, bà Hà từng đảm nhiệm các vị trí Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ, Chi hội trưởng hội Chữ thập đỏ khối 5, phường Tam Thanh. Năm 2022, bà được người dân tín nhiệm bầu làm Trưởng Ban Công tác Mặt trận khối 3. Qua các vị trí công tác, bà tích lũy nhiều kinh nghiệm trong tuyên truyền, vận động, tập hợp quần chúng. Bà luôn xác định, muốn phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” phát huy hiệu quả, trước hết phải làm tốt công tác tuyên truyền để mỗi người dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong giữ gìn an ninh, trật tự.

Bà Hà chia sẻ: Để phong trào đạt hiệu quả, chúng tôi thường xuyên tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Bên cạnh đó, việc hòa giải kịp thời các mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư cũng rất quan trọng, góp phần giữ gìn đoàn kết, hạn chế những vụ việc phức tạp về an ninh trật tự (ANTT).

Trong công tác tuyên truyền, bà chú trọng đổi mới cách thức truyền tải thông tin, kết hợp giữa tuyên truyền trực tiếp tại các buổi sinh hoạt chi bộ, họp khu dân cư với ứng dụng mạng xã hội. Thông qua các nhóm Zalo, bà cùng các thành viên tích cực chia sẻ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời cập nhật thông tin cảnh báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để đảng viên, hội viên và người dân chủ động phòng ngừa.

Trong giai đoạn 2016–2026, trên các cương vị công tác tại khu dân cư bà đã tham mưu tổ chức và phối hợp tổ chức trên 15 hội nghị, buổi tuyên truyền pháp luật, thu hút trên 3.000 lượt đảng viên, hội viên và Nhân dân tham gia. Cùng với đó, bà tích cực khai thác các nền tảng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ trên 50 tin, bài tuyên truyền, phổ biến pháp luật, góp phần đưa thông tin đến người dân nhanh chóng, thuận tiện hơn.

Ông Lê Hùng Minh, người dân khối 3 chia sẻ: Tôi thường xuyên theo dõi các nội dung bà Hà tuyên truyền, chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội, nhất là những thông tin cảnh báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm. Nhờ đó, tôi có thêm kiến thức để chủ động phòng ngừa, nâng cao cảnh giác và nhắc nhở người thân cùng thực hiện.

Không chỉ chú trọng tuyên truyền, bà Hà còn thường xuyên sâu sát địa bàn, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của người dân; kịp thời phối hợp với lực lượng công an giải quyết những vấn đề phát sinh tại khu dân cư. Từ năm 2016 đến nay, bà đã tham gia hòa giải 60 vụ việc phát sinh tại cơ sở, trong đó có 57 vụ hòa giải thành công, 3 vụ chuyển cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Ông Trần Công Ty, Bí thư Chi bộ, Trưởng khối 3, phường Tam Thanh nhận xét: Bà Hà là người nhiệt tình, trách nhiệm, luôn sâu sát với công việc của khối và gần gũi với người dân. Trong các hoạt động chung, bà thường xuyên chủ động phối hợp với các đoàn thể, lực lượng công an tuyên truyền, vận động bà con chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật, tích cực tham gia giữ gìn ANTT. Những vụ việc phát sinh trong khu dân cư cũng được bà quan tâm nắm bắt, cùng các bên tìm hướng giải quyết kịp thời.

Với những nỗ lực và đóng góp đó, bà Trần Thị Thanh Hà đã vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" giai đoạn 2016-2026.