Trưởng Ban cố vấn: 'Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 đối đáp thông minh'

SVO - Sáng 8/10/2026, tại họp báo phát động Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 (tiền thân là chuỗi sự kiện Ngày Thẻ Việt Nam), Ban tổ chức đã chính thức công bố và ra mắt Đại sứ hình ảnh của chương trình năm nay - Á hậu 1 'Hoa hậu Việt Nam 2024' Trần Ngọc Châu Anh. Trong vai trò mới đầy ý nghĩa này, Á hậu Châu Anh sẽ truyền cảm hứng mạnh mẽ đến thế hệ trẻ về một phong cách sống năng động, hiện đại nhưng đầy trách nhiệm với môi trường thông qua chiến dịch 'Chạm số - Sống xanh'.