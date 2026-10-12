Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị tiếp xúc cử tri phường Tuy Hòa, Bình Kiến, Phú Hòa

Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại hội nghị

Tại buổi tiếp xúc, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Đào An Xuân đã thay mặt Đoàn báo cáo nhanh tới cử tri những kết quả nổi bật của Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; đồng thời, thông tin một số nội dung trọng tâm sẽ được Quốc hội xem xét trong thời gian tới.

Đoàn ĐBQH tỉnh đã tham gia tích cực, trách nhiệm các hoạt động của Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất. Tại Kỳ họp, Đoàn đã có 18 lượt ý kiến phát biểu tại hội trường, 50 lượt phát biểu tại các phiên thảo luận ở Tổ.

Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk lắng nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri

Các ý kiến tham gia thảo luận tập trung vào việc hoàn thiện các dự án luật, dự thảo nghị quyết nhằm kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực tế; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ rào cản, khơi thông nguồn lực, tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Về hoạt động giám sát, Đoàn ĐBQH tỉnh đã giám sát thường xuyên thông qua nghiên cứu báo cáo, theo dõi việc thực hiện pháp luật, việc giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân và những vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

Toàn cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cử tri các xã, phường Tuy Hòa, Bình Kiến, Phú Hòa 1 đã kiến nghị nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt cộng đồng tại các khu phố; đồng thời, sớm triển khai việc giải tỏa, mở đường để người dân ổn định đời sống và sinh hoạt.

Cử tri cũng kiến nghị cơ quan ban ngành sớm kiểm tra, cải tạo và sửa chữa tuyến đường giao thông khu vực cao tốc có tình trạng trượt taluy, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân, bảo đảm an toàn và hạn chế thiệt hại trong quá trình canh tác.

Cử tri phường Bình Kiến phát biểu ý kiên, kiến nghị

Bên cạnh đó, cử tri cũng mong muốn cơ quan ban ngành quan tâm đầu tư xây dựng kè chắn sóng nhằm hạn chế tác động của triều cường, sóng lớn và thiên tai, bảo vệ khu dân cư, tài sản và đời sống của người dân.

Đối với Nghị định số 41 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thủy sản, trong đó có quy định tại Điều 25 về vùng hoạt động của tàu cá đang gây khó khăn cho một bộ phận ngư dân đã đầu tư tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên từ trước, khiến hoạt động khai thác và đời sống của ngư dân gặp nhiều khó khăn. Cử tri kiến nghị Trung ương xem xét, nghiên cứu sửa đổi, điều chỉnh quy định cho phù hợp với thực tiễn, bảo đảm hài hòa giữa công tác quản lý khai thác thủy sản và điều kiện sản xuất của người dân, giúp ngư dân ổn định sinh kế.

Cử tri phường Bình Kiến phát biểu ý kiến, kiến nghị

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến kiến nghị tâm huyết của các cử tri tại 3 xã, phường; đồng thời, đề nghị chính quyền địa phương bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết những vấn đề mà cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền cơ sở.

Đối với các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ, ngành Trung ương, Đoàn sẽ tiếp thu, ghi nhận đầy đủ ý kiến của cử tri, tổng hợp và có văn bản kiến nghị gửi đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, nhằm sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của Nhân dân.

Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương cho biết, thời gian tới, Quốc hội sẽ tập trung thảo luận, xem xét nhiều nội dung quan trọng với khối lượng công việc lớn. Trong đó, có việc sửa đổi, ban hành nhiều luật nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và giải quyết những vấn đề đặt ra từ đời sống Nhân dân.

Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương cũng thông tin đến cử tri kết quả đạt được của đất nước trong 9 tháng năm 2026, mặc dù tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, song đất nước đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tăng trưởng GDP đạt gần 10%; các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ và nhiều địa phương ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Đáng chú ý, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 63%, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.