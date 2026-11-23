Toàn cảnh Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Ea Kao.

Chiều 22/11, ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương cùng lãnh đạo Trung ương và tỉnh Đắk Lắk tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ, Nhân dân 18 buôn, tổ dân phố phường Ea Kao.

Cùng dự có ông Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cùng lãnh đạo tỉnh.

Các đại biểu tham dự Ngày hội.

Đoàn kết cộng đồng tạo động lực phát triển địa phương

Diễn ra trong không khí kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2026), ngày hội mang đến không gian văn hóa cộng đồng sôi nổi với các tiết mục văn nghệ, trình diễn cồng chiêng, nhạc cụ dân tộc và hoạt động giao lưu truyền thống.

Đây là dịp để các dân tộc cùng gặp gỡ, chia sẻ, tăng cường tình đoàn kết, đồng thời phát huy vai trò của cộng đồng trong xây dựng đời sống văn hóa và phát triển kinh tế - xã hội.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Ngày hội.

Năm 2026, trong điều kiện vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Ea Kao đạt nhiều kết quả tích cực. Thu ngân sách đạt 132% kế hoạch; địa phương đón hơn 20.000 lượt khách lưu trú; tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng và trước hạn đạt trên 99,9%.

Đáng chú ý, phong trào “Việc phố, việc làng, đất vàng cống hiến” đã vận động hơn 33 hộ dân tự nguyện hiến trên 4.000 m² đất và tường rào để mở rộng giao thông, chỉnh trang đô thị. Địa phương cũng hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 8 căn nhà đại đoàn kết.

Dịp này, phường công bố kết nghĩa giữa 12 buôn, tổ dân phố với các cơ quan, đơn vị; ra mắt chương trình “Cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận đỡ đầu hộ nghèo”, với 6 hộ được doanh nghiệp, cá nhân nhận hỗ trợ.

Ông Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Định hướng nông nghiệp xanh gắn với bảo tồn văn hóa

Phát biểu tại ngày hội, ông Nguyễn Thanh Nghị khẳng định đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, đường lối chiến lược xuyên suốt của Đảng, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Đối với khu vực Tây Nguyên, văn hóa không chỉ là cội nguồn bản sắc, sợi dây gắn kết cộng đồng mà còn là nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển bền vững. Vì vậy, địa phương cần phát huy vai trò của già làng, trưởng buôn, người có uy tín, nghệ nhân và chức sắc tôn giáo trong vận động Nhân dân, hòa giải cơ sở và gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống.

Đặc biệt, ông Nguyễn Thanh Nghị đề nghị phường Ea Kao khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, chú trọng phát triển nông nghiệp xanh, sạch; nâng cao giá trị cây cà phê, phát triển sản phẩm OCOP, đẩy mạnh chuyển đổi số và liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản.

Ông Bùi Quang Huy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cùng ông Y Nhuân Byă, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao học bổng, quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với đó, địa phương cần khai thác tiềm năng du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng quanh hồ Ea Kao, tạo sự kết nối giữa sản xuất nông nghiệp, trải nghiệm văn hóa và phát triển dịch vụ. Quá trình phát triển phải bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, gìn giữ bản sắc văn hóa và nâng cao đời sống Nhân dân.

Ông cũng lưu ý địa phương quan tâm hỗ trợ sinh kế, giảm nghèo bền vững, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; bảo tồn không gian văn hóa cồng chiêng và truyền dạy cho thế hệ trẻ.

Đảng ủy phường Ea Kao trao quyết định kết nghĩa giữa các buôn với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Lan tỏa tinh thần tương thân tương ái

Trong khuôn khổ ngày hội, ông Nguyễn Thanh Nghị và ông Lương Nguyễn Minh Triết đến thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Đấy. Lãnh đạo Trung ương trao quà cho 20 hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà Đại đoàn kết, mỗi căn trị giá 80 triệu đồng.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm đặc trưng của các dân tộc, tham gia múa sạp, giao lưu văn nghệ và dùng bữa cơm đại đoàn kết cùng Nhân dân.

Ngày hội khép lại trong không khí vui tươi, ấm áp, tiếp tục khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây cũng là nền tảng quan trọng để phường Ea Kao phát huy nội lực, xây dựng cộng đồng đoàn kết, phát triển nông nghiệp xanh, bảo tồn văn hóa và hướng tới cuộc sống ngày càng ấm no, bền vững.