Trước tuổi 60 nhất định phải hoàn thành 3 việc: Về già nhẹ gánh, ít lo âu

Ai trong chúng ta cũng mong muốn có một cuộc sống an nhiên, hạnh phúc khi về già. Tuy nhiên, để đạt được điều đó, không phải chỉ cần đợi đến khi tuổi già đến mà bắt đầu chuẩn bị. Việc xây dựng một cuộc sống an yên về già thực tế là một hành trình dài mà chúng ta cần phải đầu tư và lên kế hoạch từ sớm, cụ thể là trước tuổi 60, theo Thời báo Văn học nghệ thuật.

Tuổi 60 không còn phải chật vật vì tiền bạc

Một trong những dấu hiệu cho thấy cuộc sống sau tuổi 60 tương đối an ổn là bạn không còn phải làm việc chỉ vì áp lực mưu sinh.

Khi còn trẻ, con người có thể chấp nhận làm thêm giờ, chịu áp lực công việc hoặc bắt đầu lại từ đầu. Nhưng khi tuổi tác tăng lên, sức khỏe và khả năng chịu đựng cũng không còn như trước.

Bởi vậy, nếu đến tuổi nghỉ hưu, một người đã có khoản tiết kiệm phù hợp, nguồn thu nhập ổn định hoặc lương hưu đủ trang trải những nhu cầu thiết yếu thì đó là một nền tảng rất đáng quý.

Ngược lại, có người dành phần lớn khoản tích lũy cả đời để hỗ trợ con cái, đến khi về già lại phải thắt chặt từng khoản chi tiêu. Thậm chí, dù tuổi đã cao, họ vẫn phải tiếp tục làm việc để có thêm thu nhập.

Giúp đỡ con cái là tình cảm tự nhiên của cha mẹ, nhưng điều đó không nên khiến cuộc sống của chính mình trở nên bấp bênh.

Tuổi 60 đáng lẽ là giai đoạn được nghỉ ngơi nhiều hơn, thay vì tiếp tục gồng mình kiếm sống. Có một nền tảng tài chính vừa đủ sẽ giúp người lớn tuổi giảm bớt lo âu và chủ động hơn trước những tình huống bất ngờ.

Có một nền tảng tài chính vừa đủ sẽ giúp người lớn tuổi giảm bớt lo âu và chủ động hơn trước những tình huống bất ngờ. Ảnh minh họa

Con cái trưởng thành, cha mẹ không còn phải gánh thay

Một gia đình có con cái trưởng thành và tự lập cũng là một "tài sản" tinh thần lớn đối với cha mẹ khi bước vào tuổi 60.

Nhiều bậc phụ huynh cả đời luôn trong trạng thái lo lắng cho con. Khi con còn nhỏ, họ lo chuyện học hành; khi con trưởng thành, lại lo công việc, hôn nhân, nhà cửa và tài chính.

Có người dù sức khỏe đã giảm sút vẫn cố gắng làm việc để trả nợ thay con. Có người dành phần lớn thời gian chăm cháu, quán xuyến việc nhà cho con. Cũng có người tiếp tục hỗ trợ tài chính cho con dù bản thân không còn dư dả.

Tình yêu thương của cha mẹ là điều đáng trân trọng, nhưng con cái trưởng thành cũng cần học cách chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình.

Khi các con đã có công việc, gia đình và khả năng tự lo liệu những vấn đề cơ bản, cha mẹ sẽ không còn phải sống trong tâm trạng lúc nào cũng thấp thỏm vì con.

Đó cũng là lúc người bước vào tuổi 60 có thể dành nhiều thời gian hơn cho bản thân: chăm sóc sức khỏe, gặp gỡ bạn bè, theo đuổi sở thích hoặc đơn giản là tận hưởng những ngày tháng bình yên.

Tuổi 60 có sức khỏe mới thực sự có tự do

Khi một người bước vào tuổi già, sức khỏe thể chất và tinh thần trở nên đặc biệt quan trọng. Nếu họ có thể duy trì được cơ thể và tinh thần khỏe mạnh thì chắc chắn sẽ trở thành người chiến thắng trong cuộc sống.

Một cơ thể khỏe mạnh có nghĩa là được tận hưởng niềm vui của cuộc sống và trải nghiệm vẻ đẹp của cuộc sống. Họ có thể tự do làm những gì mình muốn và đi đến nơi mình muốn mà không bị hạn chế về thể chất, theo Đời sống & Pháp luật.

Hãy thử hình dung hai người cùng bước vào tuổi 60. Một người vẫn có thể đi bộ, đi du lịch, gặp gỡ bạn bè, tự chăm sóc bản thân và làm những việc mình yêu thích. Người còn lại thường xuyên đau ốm, đi lại khó khăn và phải phụ thuộc vào người khác trong sinh hoạt hằng ngày.

Điều khác biệt lớn nhất giữa họ không nằm ở việc ai có nhiều tiền hơn, mà là ai còn đủ sức khỏe để sử dụng những gì mình có.

Sức khỏe thể chất giúp con người duy trì sự độc lập. Trong khi đó, sức khỏe tinh thần giúp họ giữ được sự bình thản trước những thay đổi của cuộc sống.

Bước vào tuổi 60, một người không nhất thiết phải sống thật giàu có. Điều đáng quý hơn là vẫn có thể tự đi đến nơi mình muốn, ăn uống, nghỉ ngơi, gặp gỡ người mình yêu quý và làm những điều khiến bản thân vui vẻ.

Vì vậy, nếu trước tuổi 60 đã xây dựng được nền tảng tài chính phù hợp, con cái có thể tự lập và bản thân vẫn duy trì được sức khỏe thể chất lẫn tinh thần, đó đã là một thành quả đáng trân trọng.

Tuổi tác không quyết định một người có "chiến thắng" trong cuộc đời hay không. Cách họ chuẩn bị cho những năm tháng về sau mới thực sự quan trọng. Khi không còn quá nhiều gánh nặng, không phải sống thay cuộc đời của người khác và vẫn đủ sức khỏe để tận hưởng từng ngày, đó chính là một kiểu hạnh phúc rất đáng quý.