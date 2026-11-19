Từ trái qua: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại tiệc chiêu đãi trong khuôn khổ thượng đỉnh APEC ở Thâm Quyến, Trung Quốc, ngày 18/11/2026 - Ảnh: Yonhap.

Vào ngày thứ Tư (18/11), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết sẽ phản đối chủ nghĩa bảo hộ thương mại, đồng thời dành sự đón tiếp nồng hậu cho Tổng thống Mỹ Donald Trump khi ông Trump tới Thâm Quyến để dự hội nghị thượng đỉnh ba bên với sự tham gia của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Tập đã đích thân đón ông Trump tại sân bay, đánh dấu lần đầu tiên ông thực hiện cử chỉ này đối với một nhà lãnh đạo nước ngoài kể từ khi nhậm chức Chủ tịch nước - hãng tin Reuters đưa tin. Hành động này cũng nhằm đáp lại cử chỉ tương tự mà ông Trump từng dành cho ông Tập tại căn cứ không quân Andrews của Mỹ trong lần gặp gỡ trước đó giữa hai nhà lãnh đạo vào tháng 9.

Ông Trump đến Trung Quốc sau khi ông Tập và ông Putin có bài phát biểu trước thềm hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến.

Trong bài phát biểu tại diễn đàn CEO APEC, ông Tập kêu gọi ủng hộ "thương mại tự do và cởi mở”, phản ánh nỗ lực của Trung Quốc trong việc xây dựng hình ảnh một đối tác ổn định trên trường quốc tế. Trong bài phát biểu tại cùng sự kiện, ông Putin chỉ trích các lệnh trừng phạt từ phương Tây liên quan đến cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine.

Vào buổi tối cùng ngày, ông Tập, ông Trump và ông Putin cùng các nhà lãnh đạo khác tham gia các hoạt động tại hội nghị thượng đỉnh APEC, bao gồm nghi thức bắt tay, chụp ảnh chung và dự tiệc chiêu đãi.

Ba nhà lãnh đạo sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh bên lề hội nghị APEC vào ngày thứ Năm (19/11). Các chủ đề thảo luận có thể bao gồm cuộc chiến của Nga tại Ukraine, các vấn đề liên quan đến Mỹ và Iran, cùng những điểm nóng khác như thương mại, trí tuệ nhân tạo (AI) và vũ khí hạt nhân.

Hãng thông tấn Interfax của Nga dẫn lời ông Yuri Ushakov, trợ lý chính sách đối ngoại của Điện Kremlin, cho biết trong ngày 18/11, ông Putin và ông Tập Cận Bình đã thảo luận trước về cuộc gặp ba bên. Các hãng thông tấn Nga cũng dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, cho biết cuộc gặp ba bên này sẽ diễn ra trong 1 giờ đồng hồ.

Cuộc gặp ba bên này gợi liên tưởng đến Hội nghị Yalta năm 1945 giữa Mỹ, Anh và Liên Xô - sự kiện đã chính thức hóa các trường ảnh hưởng, đặt nền móng cho trật tự thế giới thời hậu Thế chiến thứ hai.

Những phát biểu ngày 18/11 của ông Tập Cận Bình được đưa ra sau khi Washington vào đầu tuần này công bố các hạn chế mới nhằm vào khả năng tiếp cận của Trung Quốc đối với các loại chip AI tiên tiến từ những công ty như Nvidia. Động thái này của Mỹ có thể làm phức tạp thêm thỏa thuận đình chiến thương mại Mỹ - Trung vốn đã mong manh.

"Chúng ta phải kiên quyết duy trì hệ thống thương mại đa phương dựa trên các quy tắc, với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) là trọng tâm, đồng thời ủng hộ thương mại và đầu tư tự do, cởi mở”, ông Tập Cận Bình phát biểu trước các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tại diễn đàn CEO APEC.

Ông Tập Cận Bình cũng cho biết Trung Quốc sẽ tiếp tục đầu tư vào tổ hợp công nghiệp và các công nghệ mới. Ông nói thêm rằng nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ cắt giảm thuế quan, mở cửa thị trường hơn nữa, đồng thời phản đối chủ nghĩa bảo hộ và chủ nghĩa đơn phương.

Chuyến công du châu Á lần này của ông Trump là chuyến đi đầu tiên kể từ khi Đảng Cộng hòa của ông để mất quyền kiểm soát lưỡng viện Quốc hội Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào đầu tháng này. Ngoài ra, vụ bê bối tình ái của ông Jensen Huang, nhà sáng lập hãng chip Nvidia với một phụ nữ bị nghi là gián điệp Trung Quốc, đã khiến quan hệ Mỹ - Trung thêm phần căng thẳng.

Trong bài phát biểu tại diễn đàn CEO APEC, ông Putin nói rằng các "cường quốc thống trị trước đây" đã cố gắng kìm hãm các quốc gia khác, đồng thời khẳng định "sự thống trị về kinh tế và các hành vi cưỡng ép giờ đây đã trở thành dĩ vãng". Nhà lãnh đạo Nga tuyên bố các biện pháp trừng phạt và thuế quan không hề gây trở ngại cho Nga, và rằng Liên minh châu Âu (EU) chỉ tự gây hại cho chính mình thông qua các biện pháp trừng phạt đó.

Ông Putin cho biết Nga sẽ triển khai một "cơ chế thuế ưu đãi thống nhất" dành cho khu vực châu Á và Bắc Cực nhằm hợp nhất các khoản đầu tư, và Nga cũng đang đàm phán với Ấn Độ, Pakistan cùng một số quốc gia khác tại Trung Đông và châu Phi để phát triển các mối quan hệ thương mại ưu đãi và cắt giảm thuế quan.