Trước thềm VCK FIFA World Cup 2026: U17 Việt Nam thắng đậm tại Hàn Quốc

Hàng công khởi sắc, ghi 5 bàn thắng

Trong trận đấu tập thứ hai tại Hàn Quốc, U17 Việt Nam nhập cuộc tự tin, chủ động triển khai thế trận và kiểm soát tốt các tình huống tấn công.

U17 Việt Nam giành chiến thắng 5-0 trước U17 Cheonan FC trong trận đấu tập chiều 26/10. Ảnh: VFF.

Phút 40, Trương Nguyễn Duy Khang thực hiện đường chọc khe thuận lợi để Trần Mạnh Quân thoát xuống dứt điểm, mở tỷ số 1-0.

Sang hiệp hai, các học trò của HLV Cristiano Roland tiếp tục duy trì sức ép. Phút 55, Tạ Đình Phong bị phạm lỗi trong vòng cấm, mang về quả phạt đền cho U17 Việt Nam.

Trên chấm 11m, Trần Mạnh Quân dứt điểm thành công, nhân đôi cách biệt.

Đến phút 75, Chu Ngọc Nguyễn Lực ghi bàn từ tình huống đá phạt, nâng tỷ số lên 3-0. Bảy phút sau, Trần Ngọc Sơn tạt bóng để Lê Trọng Đại Nhân đánh đầu chính xác, gia tăng cách biệt.

Phút 87, Chu Ngọc Nguyễn Lực kiến tạo để Lê Trọng Đại Nhân hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 5-0 cho U17 Việt Nam.

Tiếp tục hoàn thiện đội hình hướng tới VCK FIFA U17 World Cup 2026.

Bên cạnh kết quả tích cực, trận đấu còn là cơ hội để ban huấn luyện kiểm tra năng lực cầu thủ, thử nghiệm phương án chiến thuật và đánh giá khả năng vận hành lối chơi.

HLV Cristiano Roland tạo điều kiện cho hầu hết các cầu thủ vào sân, giúp toàn đội tích lũy kinh nghiệm và tăng cường sự gắn kết.

HLV Cristiano Roland tiếp tục hoàn thiện đội hình hướng tới VCK FIFA U17 World Cup 2026. Ảnh: VFF.

Chiến thắng trước U17 Cheonan FC mang đến tín hiệu tích cực cho quá trình chuẩn bị của U17 Việt Nam.

Tuy nhiên, các trận đấu tập vẫn là bước đệm để đội tuyển tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện những điểm còn hạn chế trước khi bước vào sân chơi lớn.

Sau đợt tập huấn tại Hàn Quốc, U17 Việt Nam sẽ tiếp tục chuẩn bị tại UAE từ ngày 6/11, trước khi di chuyển sang Qatar tham dự VCK FIFA U17 World Cup 2026.

Lịch thi đấu của U17 Việt Nam tại VCK FIFA U17 World Cup 2026. Ảnh: VFF.