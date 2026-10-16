Trước thềm Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI Tạo nền tảng vững chắc để duy trì tăng trưởng cao, bền vững

Đo lường chất lượng tăng trưởng bằng những cải thiện thực chất

- Tại Kỳ họp thứ Hai dự kiến khai mạc ngày 17/10, Quốc hội sẽ xem xét, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Từ thực tiễn hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp, ông kỳ vọng những vấn đề gì sẽ được Quốc hội quan tâm, làm rõ để đánh giá toàn diện, thực chất tình hình kinh tế?

- Từ góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp, tôi kỳ vọng việc đánh giá tình hình kinh tế năm 2026 không chỉ dừng ở tốc độ tăng GDP mà đi sâu làm rõ động lực, chất lượng tăng trưởng và mức độ chuyển hóa thành năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, sự phát triển của doanh nghiệp và những cải thiện thực chất trong đời sống nhân dân.

TS. Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội Ảnh: Q.Khánh

Theo đó, cộng đồng doanh nghiệp mong muốn các đại biểu quan tâm làm rõ đóng góp của năng suất lao động, năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP), khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào tăng trưởng; đồng thời đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, khả năng tự chủ của nền kinh tế, mức độ phụ thuộc vào nguyên liệu và công nghệ nước ngoài, cũng như hiệu quả liên kết giữa khu vực FDI với doanh nghiệp trong nước.

Một vấn đề quan trọng nữa là sức khỏe của cộng đồng doanh nghiệp. Trong 9 tháng năm 2026, khoảng 172.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Thực tế này cho thấy cần phân tích sâu hơn những khó khăn về tiếp cận vốn, chi phí sản xuất, thị trường tiêu thụ và khả năng phục hồi, nhất là đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đối với đầu tư công, cần xem xét hiệu quả sử dụng vốn, khả năng tạo ra năng lực sản xuất mới, việc làm và giá trị gia tăng cho nền kinh tế. Cùng với đó, chất lượng tăng trưởng cần được đo lường bằng những cải thiện thực chất về thu nhập, chất lượng việc làm, an sinh xã hội và khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu của người dân.

- Năm 2027 được Trung ương xác định là năm tăng tốc, bứt phá, với mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên. Theo ông, đâu là những động lực chủ yếu để hiện thực hóa mục tiêu này?

- Mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên phải được bảo đảm bằng nguồn lực thực tế và những động lực có thể lượng hóa. Theo tôi, cần tập trung vào 5 động lực chủ yếu.

Thứ nhất, nâng cao hiệu quả đầu tư công, tập trung nguồn lực cho các công trình hạ tầng giao thông, logistics, năng lượng, hạ tầng số và kết nối vùng. Qua đó, phát huy vai trò dẫn dắt đầu tư tư nhân, mở rộng không gian phát triển và tạo năng lực sản xuất mới cho nền kinh tế. Thứ hai, phát huy vai trò của kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW, tạo điều kiện để doanh nghiệp tư nhân mở rộng đầu tư, phát triển sản xuất, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Thứ ba, thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nhất là ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và nghiên cứu, phát triển. Thứ tư, thúc đẩy xuất khẩu gắn với phát triển thị trường trong nước; đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, nâng tỷ lệ nội địa hóa, phát triển công nghiệp hỗ trợ và tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thứ năm, tiếp tục cải cách thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn trong phân bổ, sử dụng nguồn lực và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, qua đó giảm chi phí tuân thủ, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Ưu tiên giám sát việc thực thi Nghị quyết 198

- Mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên đặt ra yêu cầu gì trong điều hành kinh tế vĩ mô năm 2027, thưa ông?

- Ổn định kinh tế vĩ mô là nền tảng để duy trì tăng trưởng cao và bền vững. Vì vậy, tôi cho rằng, Quốc hội cần yêu cầu Chính phủ phối hợp chặt chẽ, đồng bộ chính sách tài khóa và tiền tệ, ưu tiên nguồn vốn cho sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực tạo giá trị gia tăng cao; đồng thời kiểm soát chất lượng tín dụng, bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng, giữ vững các cân đối lớn của nền kinh tế và chủ động phương án ứng phó với biến động bên ngoài. Điều quan trọng là không đánh đổi ổn định kinh tế vĩ mô lấy tăng trưởng ngắn hạn, mà phải tạo nền tảng vững chắc để duy trì tăng trưởng cao trong những năm tiếp theo.

- Theo ông, Quốc hội cần ưu tiên những cơ chế, chính sách nào để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tạo dư địa tăng trưởng cho năm tới?

- Theo tôi, vấn đề hiện nay không chỉ nằm ở khả năng huy động nguồn lực mà quan trọng hơn là làm thế nào để đưa các nguồn lực vào sản xuất, kinh doanh nhanh chóng, hiệu quả. Vì vậy, cần ưu tiên hoàn thiện thể chế theo hướng khơi thông nguồn lực, bảo đảm quyền tự do kinh doanh và giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.

Tại Kỳ họp này, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua nhiều dự án luật quan trọng liên quan đến đất đai, bảo vệ môi trường, đầu tư... Đây là cơ hội để rà soát, tháo gỡ những quy định chồng chéo, thiếu thống nhất giữa pháp luật về đất đai, đầu tư, quy hoạch, xây dựng, đấu thầu và môi trường. Đồng thời, cần đẩy mạnh chuyển từ tiền kiểm sang quản lý dựa trên rủi ro và hậu kiểm có trọng tâm, gắn với trách nhiệm giải trình.

Một ưu tiên khác là giám sát hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 198/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân, nhất là việc cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và chi phí tuân thủ. Cùng với đó, cần hoàn thiện cơ chế huy động vốn trung và dài hạn, phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp an toàn, minh bạch; nâng cao hiệu quả bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; thúc đẩy hợp tác công - tư, phát huy vai trò vốn đầu tư công trong thu hút nguồn lực xã hội vào các công trình hạ tầng chiến lược.

Bên cạnh đó, cần có chính sách thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, đào tạo nhân lực, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo; đồng thời tăng cường sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp vào quá trình xây dựng, rà soát và đánh giá hiệu quả thực thi chính sách. Điều doanh nghiệp kỳ vọng là các cơ chế, chính sách sau khi ban hành phải nhanh chóng đi vào cuộc sống, thực sự tháo gỡ khó khăn, giảm chi phí và mở rộng cơ hội đầu tư, kinh doanh.

- Xin cảm ơn ông!