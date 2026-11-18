Nhu cầu vật liệu ngày càng chuyên biệt

Thị trường xây dựng và sản xuất đang đặt ra những yêu cầu khác nhau đối với thép. Với nhà ở, công trình thương mại hay nhà xưởng, người sử dụng quan tâm đến độ bền, khả năng chống ăn mòn, tính thẩm mỹ và chi phí phù hợp. Trong khi đó, doanh nghiệp cơ khí, điện gia dụng và công nghiệp hỗ trợ chú trọng thêm độ chính xác, cơ tính, chất lượng bề mặt và khả năng gia công.

Ở nhóm vật liệu dân dụng, tôn mạ kẽm, tôn lạnh và tôn lạnh màu được sử dụng phổ biến nhờ sự đa dạng về đặc tính và mục đích ứng dụng. Việc lựa chọn đúng chủng loại, lớp mạ và hệ sơn theo điều kiện sử dụng có ý nghĩa quan trọng đối với độ bền và tính thẩm mỹ của công trình.

Với sản xuất công nghiệp, yêu cầu còn nằm ở khả năng duy trì chất lượng ổn định giữa các lô hàng, giúp nguyên liệu phù hợp với các công đoạn tạo hình và gia công tiếp theo. Điều này đòi hỏi nhà sản xuất thép phải đầu tư đồng bộ vào công nghệ, kiểm soát chất lượng và danh mục sản phẩm.

Năng lực sản xuất gắn với nhu cầu ứng dụng

Nhà máy Tôn Nam Kim Phú Mỹ được đầu tư 6.200 tỷ đồng trên diện tích 32,2 ha, là dự án trọng điểm trong định hướng phát triển dài hạn của doanh nghiệp. Điểm đáng chú ý của dự án không dừng ở quy mô đầu tư mà còn ở khả năng mở rộng các nhóm sản phẩm phục vụ những nhu cầu sử dụng khác nhau.

Nhà máy được trang bị các dây chuyền sản xuất hiện đại, trong đó có dây chuyền tẩy rỉ và cán nguội liên tục PLTCM, dây chuyền ủ liên tục và các dây chuyền mạ. Hệ thống này tạo điều kiện kiểm soát các thông số quan trọng của thép trong quá trình sản xuất, từ độ dày, độ phẳng đến cơ tính và chất lượng bề mặt.

Với thị trường xây dựng, năng lực sản xuất mới góp phần hỗ trợ Tôn Nam Kim phát triển các dòng tôn mạ với nhiều lựa chọn về quy cách và đặc tính, phù hợp nhu cầu từ nhà ở dân dụng đến các công trình thương mại, nhà xưởng. Đây cũng là nhóm sản phẩm có vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh nội địa của doanh nghiệp.

Ở lĩnh vực công nghiệp, việc mở rộng sản xuất thép cán nguội và các dòng thép mạ có yêu cầu cao về bề mặt, cơ tính giúp doanh nghiệp có thêm cơ sở phục vụ khách hàng trong ngành cơ khí chế tạo, gia dụng và công nghiệp phụ trợ.

Định hướng này mở ra cơ hội sản xuất ngay trong nước những dòng thép chất lượng cao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật khắt khe, từng bước thay thế hàng nhập khẩu và góp phần nâng cao tính chủ động về nguyên liệu cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Từ nhà máy đến thị trường

Định hướng của Tôn Nam Kim là gắn năng lực sản xuất với yêu cầu sử dụng thực tế của khách hàng. Với hệ thống nhà máy và mạng lưới phân phối hiện có, doanh nghiệp tiếp tục phát triển nhóm vật liệu xây dựng phục vụ thị trường trong nước, đồng thời mở rộng khả năng cung ứng các dòng thép có giá trị gia tăng cao cho sản xuất công nghiệp.

Việc đa dạng hóa danh mục sản phẩm cũng tạo thêm lựa chọn cho đối tác phân phối, đơn vị gia công và doanh nghiệp sản xuất khi tìm kiếm vật liệu đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, mục đích sử dụng và yêu cầu về tiến độ.

Theo kế hoạch, lễ khánh thành Nhà máy Tôn Nam Kim Phú Mỹ sẽ diễn ra ngày 21/11/2026. Sự kiện đánh dấu cột mốc mới trong hành trình phát triển của Tôn Nam Kim, đồng thời mở ra giai đoạn doanh nghiệp tiếp tục đưa năng lực đầu tư vào các sản phẩm và giải pháp vật liệu phục vụ thị trường.

Từ mái nhà dân dụng đến dây chuyền sản xuất công nghiệp, giá trị của Nhà máy Tôn Nam Kim Phú Mỹ sẽ được thể hiện rõ hơn qua chất lượng sản phẩm, khả năng ứng dụng và hiệu quả phục vụ khách hàng trong thời gian tới.