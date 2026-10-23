Trước thềm IPO, Chứng khoán HD lãi hơn 6 tỷ đồng mỗi ngày

Công ty Cổ phần Chứng khoán HD (HDS) ghi nhận doanh thu hoạt động quý III/2026 đạt 1.130 tỷ đồng, tăng 186% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 769 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 615 tỷ đồng, tăng 209%.

Động lực tăng trưởng đến từ nhiều mảng hoạt động, trong đó nổi bật là bảo lãnh phát hành chứng khoán, tự doanh và cho vay ký quỹ (margin).

Cụ thể, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 424 tỷ đồng, tăng 57% so với quý III/2025. Trong đó, khoản lãi từ đánh giá lại tài sản tài chính đạt 229 tỷ đồng, đảo chiều so với mức lỗ 14,9 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, sau khi trừ 71,3 tỷ đồng lỗ đánh giá lại, khoản lãi đánh giá lại thuần trong quý còn 157,9 tỷ đồng.

Sau đợt tăng vốn quy mô lớn, Chứng khoán HD ghi nhận lợi nhuận tăng mạnh trong 9 tháng đầu năm 2026, cùng với sự mở rộng đáng kể của danh mục tự doanh và cho vay ký quỹ.

Hoạt động bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán mang về 370,9 tỷ đồng, gấp gần 14 lần cùng kỳ. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 215,5 tỷ đồng, gấp 5,5 lần; lãi từ tài sản tài chính nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM), chủ yếu là tiền gửi, đạt 103,8 tỷ đồng, gấp hơn 3,5 lần cùng kỳ.

Ngược lại, doanh thu từ môi giới chứng khoán chỉ đạt 11,9 tỷ đồng, chiếm khoảng 1% tổng doanh thu hoạt động. Thu nhập từ các hoạt động khác giảm mạnh, còn 0,4 tỷ đồng.

Ở chiều chi phí, khoản lỗ từ tài sản tài chính FVTPL tăng lên 151 tỷ đồng, trong khi chi phí lãi vay đạt 116,7 tỷ đồng, gấp hơn 10 lần cùng kỳ. Chi phí quản lý cũng tăng từ 9,2 tỷ đồng lên 49,9 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Chứng khoán HD đạt 3.018,5 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 158% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận trước thuế đạt 2.240,6 tỷ đồng, tăng 265%; lợi nhuận sau thuế đạt 1.803,6 tỷ đồng, tăng 269% - tương ứng mỗi ngày doanh nghiệp lãi hơn 6,6 tỷ đồng.

Với kế hoạch năm 2026 đặt mục tiêu doanh thu 4.747 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.375 tỷ đồng, công ty đã thực hiện lần lượt 63,6% và 66,4% chỉ tiêu sau 9 tháng.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Chứng khoán HD đạt 27.750 tỷ đồng, gấp 4,7 lần so với đầu năm. Sự mở rộng này diễn ra trong bối cảnh công ty tăng vốn điều lệ từ khoảng 1.461 tỷ đồng lên gần 10.961 tỷ đồng, đồng thời gia tăng đáng kể các khoản vay ngắn hạn.

Trong cơ cấu tài sản, cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán đạt khoảng 10.972 tỷ đồng, chiếm 39,5% tổng tài sản, gấp 6,3 lần đầu năm. Danh mục tài sản tài chính FVTPL đạt 9.464 tỷ đồng, chiếm 34%, trong khi tài sản HTM đạt 5.251 tỷ đồng, chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng và chứng chỉ tiền gửi.

Đáng chú ý, danh mục FVTPL tập trung phần lớn vào trái phiếu chưa niêm yết, với giá trị hợp lý khoảng 8.628 tỷ đồng, chiếm hơn 91% danh mục này.

Ở phía nguồn vốn, dư nợ vay ngắn hạn đạt 10.565 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu đạt 14.041 tỷ đồng, chiếm khoảng 50,6% tổng nguồn vốn.

Quy mô tài sản tăng nhanh gắn với việc HDS huy động thêm nguồn lực để mở rộng hoạt động đầu tư và cho vay. Trong 9 tháng, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm khoảng 20.373 tỷ đồng, trong khi công ty phát sinh các khoản giải ngân lớn cho hoạt động cho vay ký quỹ, đầu tư trái phiếu và tiền gửi.

Theo thông tin công bố về đợt tăng vốn, HDS đã chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, thu về khoảng 8.768,5 tỷ đồng, đồng thời phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Sau các đợt phát hành, HDBank nắm giữ trực tiếp 90% vốn điều lệ của Chứng khoán HD.

Một diễn biến đáng chú ý khác là kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Ngày 29/9/2026, HDS công bố nghị quyết HĐQT thông qua phương án chào bán gần 121,8 triệu cổ phiếu trong quý IV/2026 và thực hiện các thủ tục đăng ký niêm yết trên HOSE.

Theo phương án được công bố, giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách tại báo cáo tài chính quý gần nhất. Với giá trị sổ sách ước tính khoảng 12.811 đồng/cổ phiếu tại cuối quý III/2026, mức giá chào bán tối thiểu và số tiền huy động thực tế sẽ phụ thuộc vào báo cáo tài chính được sử dụng làm căn cứ cũng như phương án phát hành chính thức.