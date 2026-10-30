Trước thềm IPO, Anthropic dự kiến chi hàng trăm tỷ USD để củng cố năng lực AI

Anthropic lên kế hoạch đầu tư 750 tỷ USD vào hạ tầng AI. (Nguồn: Getty Images)

Theo dự thảo hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), Anthropic đề cập đến các thỏa thuận cung cấp dịch vụ điện toán đám mây với các đối tác hạ tầng lớn, gồm Google Cloud, Amazon Web Services và Microsoft. Tổng giá trị các thỏa thuận này lên tới 450 tỷ USD, trong khi tổng chi phí cam kết có thể đạt 750 tỷ USD trong vòng 7-10 năm tới.

Quy mô các cam kết trên phản ánh nhu cầu mở rộng năng lực tính toán của công ty phát triển trợ lý AI Claude. Trong nửa đầu năm 2026, chi phí dành cho hạ tầng AI của Anthropic tăng gần gấp bốn lần, lên 9 tỷ USD, vượt tổng mức chi 7,3 tỷ USD của cả năm 2025.

Chi phí gia tăng trong cuộc đua phát triển mô hình AI với các đối thủ như OpenAI, đơn vị phát triển ChatGPT, cũng tạo áp lực lên tình hình tài chính của Anthropic. Theo dự thảo hồ sơ IPO, công ty ghi nhận khoản lỗ ròng 80,7 tỷ USD trong nửa đầu năm 2026, tăng mạnh so với mức lỗ 13 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái.

Anthropic cho biết phần lớn khoản lỗ gia tăng đến từ điều chỉnh kế toán trị giá 72 tỷ USD liên quan đến biến động giá trị các công cụ tài chính được sử dụng để huy động vốn.

Công ty dự kiến nộp hồ sơ IPO trong những tuần tới nhằm huy động vốn phục vụ kế hoạch đầu tư vào các hạ tầng thiết yếu cho phát triển AI, bao gồm chip, trung tâm dữ liệu và nhân lực.

(theo Anadolu)