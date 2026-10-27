Trước thềm IPO, Anthropic cảnh báo rủi ro của AI đối với nhân loại

Anthropic đã nộp hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), mở đường cho một thương vụ có thể trở thành một trong những đợt IPO lớn nhất lịch sử thị trường chứng khoán.

Hồ sơ vừa cho thấy tốc độ tăng trưởng kinh doanh vượt bậc của công ty, vừa nêu ra hàng loạt rủi ro có thể ảnh hưởng đến triển vọng phát triển trong tương lai.

Theo hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), Anthropic có thể bắt đầu giao dịch trên thị trường chứng khoán sớm nhất vào ngày 16/11. Thương vụ này được cho là có thể định giá công ty lên tới 2.000 tỷ USD, đưa Anthropic vào nhóm những doanh nghiệp đại chúng có giá trị lớn nhất thế giới.

Cổ phiếu của công ty sẽ được niêm yết trên sàn Nasdaq với mã ANT. Tuy nhiên, Anthropic chưa công bố số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán hay mức giá phát hành. Những thông tin này sẽ được xác định trong vài tuần tới, trước khi cổ phiếu chính thức lên sàn.

Trong hồ sơ IPO, những người sáng lập Anthropic đã gửi thư tới các nhà đầu tư tiềm năng, trình bày tầm nhìn về giá trị mà trí tuệ nhân tạo (AI) có thể mang lại, đồng thời thẳng thắn đề cập đến những rủi ro lớn mà doanh nghiệp đang đối mặt.

Qua đó cho thấy cách Anthropic nhìn nhận tương lai của mình trong bối cảnh công nghệ AI phát triển nhanh chóng nhưng vẫn còn nhiều bất định.

DOANH THU TĂNG VỌT

Về kết quả kinh doanh, doanh thu của Anthropic tăng 1.300% so với cùng kỳ năm trước trong 6 tháng đầu năm 2026, đạt 16,3 tỷ USD. Hoạt động kinh doanh của công ty chủ yếu dựa vào việc các doanh nghiệp sử dụng hệ thống AI Claude. Anthropic cho biết hiện có hơn 14.000 khách hàng doanh nghiệp, trong đó khoảng 250 khách hàng đóng góp ít nhất 10 triệu USD doanh thu mỗi năm.

Tốc độ tăng trưởng doanh thu của Anthropic

Dù doanh thu tăng trưởng mạnh, Anthropic vẫn ghi nhận khoản lỗ ròng hơn 80 tỷ USD theo hồ sơ gửi SEC.

Tuy nhiên, chưa đến 9 tỷ USD trong số này đến từ chi tiêu cho cơ sở hạ tầng AI và năng lực tính toán. Hơn 72 tỷ USD còn lại chủ yếu xuất phát từ những thay đổi trong giá trị hợp lý của các giấy nợ chuyển đổi, các khoản nợ phải trả phái sinh và các thỏa thuận đầu tư SAFE, cho phép nhà đầu tư rót vốn để nhận cổ phần trong tương lai.

Điều đó có nghĩa phần lớn khoản lỗ được báo cáo không phản ánh số tiền thực tế mà công ty đã chi ra trong nửa đầu năm. Anthropic cũng chưa đưa kết quả kinh doanh của quý tài chính kết thúc ngày 30/9 vào hồ sơ lần này.

Thương vụ IPO của Anthropic được xem là phép thử quan trọng đối với khẩu vị đầu tư của Phố Wall dành cho AI. Trong khi các công ty công nghệ tiếp tục rót vốn mạnh vào lĩnh vực này, công chúng, giới hoạch định chính sách và chính các chuyên gia trong ngành ngày càng quan tâm đến những rủi ro mà AI có thể gây ra.

Một trong những câu hỏi lớn là liệu tốc độ phát triển nghiên cứu AI và xây dựng trung tâm dữ liệu có cần được kiềm chế để bảo đảm an toàn và tránh đầu tư quá mức hay không.

Hồ sơ của Anthropic cũng đề cập đến những vấn đề làm dấy lên lo ngại về khả năng hình thành bong bóng AI, trong đó có nguy cơ nhu cầu thực tế tăng chậm hơn dự kiến.

Trước đó, Anthropic được định giá 965 tỷ USD sau khi huy động 65 tỷ USD từ các nhà đầu tư vào tháng 5. Theo Jacob Bourne, nhà phân tích tại Emarketer, quyết định tiến hành IPO cho thấy công ty sẵn sàng chấp nhận sự giám sát chặt chẽ hơn từ công chúng khi trở thành doanh nghiệp đại chúng.

Ông nhận định việc Anthropic nộp hồ sơ IPO diễn ra vào thời điểm mang tính bước ngoặt đối với ngành AI. Làn sóng IPO được kỳ vọng xuất hiện vào mùa thu đã không diễn ra như dự đoán, trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng dựa vào nợ, khả năng thu hồi vốn chưa rõ ràng và những rủi ro liên quan đến an toàn AI. Theo các thông tin được đưa ra, những yếu tố này cũng góp phần khiến đối thủ OpenAI lùi kế hoạch IPO của mình sang năm sau.

HÀNG LOẠT RỦI RO AI

Trong hồ sơ đăng ký niêm yết, Anthropic dành nhiều nội dung để phân tích các rủi ro liên quan đến AI. Công ty cảnh báo rằng các hệ thống AI tiên tiến có thể gây ra những rủi ro thảm khốc, thậm chí đe dọa sự tồn vong của nhân loại, nếu không được phát triển, triển khai và vận hành với các biện pháp bảo vệ, giám sát và an ninh thích hợp.

Công ty chia những nguy cơ lớn thành bốn nhóm chính gồm AI bị sử dụng sai mục đích (chẳng hạn như hỗ trợ thiết kế và chế tạo vũ khí sinh học hoặc tiến hành tấn công mạng), con người mất khả năng kiểm soát AI, các chế độ độc tài lạm dụng công nghệ để xây dựng hệ thống giám sát quy mô lớn, những xáo trộn đối với nền kinh tế.

Phần trình bày về rủi ro trong hồ sơ của Anthropic dài tới 93 trang, nhiều hơn đáng kể so với hồ sơ IPO của một số công ty công nghệ nổi tiếng trong thập kỷ qua. Snap từng dành khoảng 30 trang để đề cập đến các yếu tố rủi ro, trong khi con số này ở Uber vào khoảng 50 trang.

Anthropic cảnh báo rằng nếu các mô hình AI của công ty gây ra thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, trách nhiệm pháp lý mà công ty phải gánh chịu có thể vượt quá phạm vi bảo hiểm hiện có.

Công ty cũng thừa nhận các mô hình AI của mình có thể hoạt động ngoài dự kiến hoặc đi chệch khỏi mục tiêu được đặt ra, thậm chí thực hiện những hành động gây hại mà không có chỉ đạo từ người dùng hay bất kỳ bên thứ ba nào.

Để trấn an các nhà đầu tư, Anthropic nhấn mạnh niềm tin rằng những doanh nghiệp phát triển AI tiên tiến phải đầu tư vào an toàn và bảo đảm hệ thống hoạt động phù hợp với các giá trị mong muốn, qua đó giúp công nghệ được phổ biến một cách có trách nhiệm.

Tuy nhiên, khi trở thành công ty đại chúng, Anthropic có thể phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn trong việc cân bằng giữa yêu cầu bảo đảm an toàn và mục tiêu mang lại lợi nhuận cho cổ đông.

Bên cạnh đó, Anthropic nêu rõ những thách thức có thể cản trở khả năng phát triển AI vừa an toàn vừa đủ sức cạnh tranh. Công ty cho biết mình phụ thuộc vào một nhóm nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây, các nhà sản xuất chip tại Đài Loan vốn đang phải đáp ứng nhu cầu rất lớn, cùng hệ thống trung tâm dữ liệu tập trung chủ yếu tại Mỹ.

Anthropic cũng cảnh báo nguy cơ phải đối mặt với các biện pháp quản lý hoặc chế tài do những tác hại liên quan đến mô hình AI của mình. Công ty dẫn ra những lo ngại về việc trẻ em hoặc những người có nguy cơ tự tử sử dụng AI, đồng thời thừa nhận vẫn còn nhiều bất định về địa điểm và phạm vi trách nhiệm pháp lý mà công ty có thể phải gánh chịu đối với những hành động do các hệ thống AI thực hiện.

Tuy nhiên, Anthropic cũng nhấn mạnh tiềm năng to lớn của công nghệ này. Công ty hình dung AI có thể mở ra khả năng triển khai hàng triệu tác nhân ảo có thể cách mạng hóa mọi lĩnh vực hoạt động của con người, từ đó tạo ra những thay đổi sâu rộng trên nhiều phương diện của đời sống.

“Chúng tôi tin rằng AI là một trong những công nghệ có ảnh hưởng sâu sắc nhất trong lịch sử nhân loại”, Anthropic khẳng định.

Theo công ty, AI còn có thể thúc đẩy mạnh mẽ tiến bộ trong lĩnh vực sinh học và y học, mở ra triển vọng tìm ra phương pháp điều trị cho những căn bệnh như ung thư và Alzheimer.

Ngoài ra, việc ứng dụng AI để nâng cao năng suất cũng có thể tạo ra sự tăng tốc bền vững trong tăng trưởng kinh tế, mang lại những tác động lâu dài đối với nền kinh tế toàn cầu.