Trước thềm Hội nghị Quan chức Pháp luật cao cấp ASEAN lần thứ 25: Việt Nam tham gia tích cực, có trách nhiệm vào Phiên họp ASEAN về Hài hoà hoá pháp luật thương mại

Hôm nay, vào ngày 9/11, Đoàn Việt Nam đã tham gia Phiên họp lần thứ 15 Nhóm công tác Hài hòa hóa pháp luật thương mại ASEAN do Singapore chủ trì. Với những trao đổi chuyên môn và phát biểu mang tính xây dựng, Đoàn Việt Nam thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm trong thúc đẩy hợp tác pháp luật và luôn đề cao tinh thần đồng thuận ASEAN.

Phiên họp diễn ra trước thềm Hội nghị Quan chức Pháp luật cao cấp ASEAN (ASLOM) lần thứ 25 sẽ khai mạc vào sáng ngày mai (10/11), là diễn đàn để các nước rà soát tiến độ hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi về những vấn đề pháp lý có ý nghĩa đối với hoạt động thương mại, đầu tư và giải quyết tranh chấp xuyên biên giới. Bám sát chương trình nghị sự, Đoàn Việt Nam đã cập nhật, chia sẻ thông tin về pháp luật và thực tiễn trong nước đối với trọng tài, các phương thức giải quyết tranh chấp thay thế (ADR) và hòa giải thương mại. Đoàn cũng tham gia trao đổi về tiến trình hài hòa hóa pháp luật trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, định hướng thúc đẩy hài hòa hóa pháp luật về thương mại điện tử và cập nhật tiến độ nghiên cứu, xem xét khả năng gia nhập Công ước Singapore về Hòa giải.

Đoàn Việt Nam tham.dự Hội nghị.

Những nội dung này phản ánh sự quan tâm của Việt Nam đối với việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý phục vụ giao lưu dân sư, thương mại thương trong khu vực, đồng thời tạo điều kiện để các nước ASEAN tham khảo kinh nghiệm thực tiễn, nhận diện những điểm tương đồng và khác biệt trong hệ thống pháp luật. Cách tiếp cận chú trọng trao đổi kinh nghiệm và tính khả thi giúp các thảo luận phải hướng tới những kết quả có thể triển khai trong thực tế, với tinh thần một ASEAN thống nhất trong đa dạng.

Điểm nhấn đáng chú ý tại Phiên họp là thảo luận về Sáng kiến mới của Singapore về “Tạo thuận lợi cho các thủ tục tố tụng dân sự xuyên biên giới”. Đoàn Việt Nam đánh giá cao ý tưởng và nỗ lực của Singapore trong thúc đẩy hợp tác pháp lý khu vực, đồng thời đề nghị tiếp tục làm rõ một số nội dung cụ thể về phạm vi, kết quả đầu ra, lộ trình triển khai của Sáng kiến, đảm bảo không trùng lặp với các Sáng kiến khác đang triển khai trong kênh ASLOM. Đoàn Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm tính khả thi, phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tiễn của từng quốc gia, qua đó tạo nền tảng cho sự đồng thuận rộng rãi trong ASEAN.

Sự tham gia tích cực của Đoàn Việt Nam vào Phiên họp lần thứ 15 Nhóm công tác Hài hòa hóa pháp luật thương mại ASEAN thể hiện tinh thần hợp tác thiện chí, chủ động và có trọng tâm, vừa chia sẻ kinh nghiệm trong nước, vừa đóng góp vào việc hoàn thiện các đề xuất hợp tác chung trong khối ASEAN thông qua cách tiếp cận cân bằng, đó là ủng hộ các sáng kiến thúc đẩy kết nối pháp lý đi liền với đề cao tính khả thi và hướng tới sự đồng thuận trong quá trình xây dựng cũng như triển khai các cơ chế hợp tác trong kênh pháp luật của khối ASEAN.