Trước thềm đàm phán ba bên Mỹ - Nga - Ukraine: Ông Trump muốn đưa cả châu Âu lên bàn đàm phán

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, hiện là Giám đốc Cơ quan Tình báo đối ngoại Umerov (trái) và Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Medinsky. (Ảnh: Ifeng.com)

Phía Nga cho biết nội dung chính là “xây dựng hệ thống an ninh cho Nga và Ukraine”. Tổng thống Mỹ Donald Trump mở rộng thêm phạm vi nghị trình, ngụ ý thỏa thuận toàn diện với Mátx-cơ-va có thể bao gồm “toàn bộ châu Âu”.

Các bên đều cử nhóm quan chức cấp cao nhất. Đoàn Nga do Trợ lý Tổng thống Vladimir Medinsky dẫn đầu. Ông Medinsky từng đại diện Mátx-cơ-va dự đàm phán Istanbul năm 2022. Thành viên gồm Thứ trưởng Ngoại giao Ryabkov phụ trách quan hệ với Mỹ, Thứ trưởng Ngoại giao Galuzin phụ trách các nước hậu Xô viết và từng tham gia các vòng đàm phán trước, Cục trưởng Cục Tình báo Tổng cục Tham mưu (GRU) Kostyukov và sĩ quan cao cấp Zhigarlovsky của Tổng cục Tác chiến, phụ trách quy hoạch quân sự.

Đoàn Ukraine do cựu Bộ trưởng Quốc phòng, hiện là Giám đốc Cơ quan Tình báo đối ngoại Umerov dẫn đầu. Thành viên đoàn gồm Chánh Văn phòng Tổng thống Budanov, Chủ tịch khối nghị sĩ đảng cầm quyền Arakhamia, nhà ngoại giao Kyslytsya và Phó Cục trưởng Cục Tình báo Quốc phòng Skibitsky.

Phía Mỹ có Đặc phái viên Trung Đông Witkoff và con rể Tổng thống Donald Trump là Kushner, hai nhân vật trung tâm trong nỗ lực trung gian của Washington.

Ông Zelensky cho biết việc chính thức nhượng lãnh thổ là không thể chấp nhận, nhưng Ukraine sẵn sàng chấp nhận thỏa thuận hòa bình đóng băng xung đột theo đường tiền tuyến hiện nay. Kiev đồng thời muốn chấm dứt các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng, mở lại tuyến hàng hải Biển Đen, mở rộng trao đổi tù binh và có bảo đảm an ninh thời hậu chiến. Ukraine cũng hy vọng cuộc gặp là bước đệm cho hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ - Ukraine với sự tham gia của Liên minh châu Âu EU hoặc các nước phương Tây. Phía Nga khẳng định hội nghị như vậy chỉ được tổ chức sau khi thỏa thuận thực chất đã sẵn sàng.

Thỏa thuận Washington tìm kiếm bao gồm Ukraine và cả kiến trúc an ninh tương lai của châu Âu. Theo ông Kushner, mục tiêu của Mỹ là “giải quyết các mối quan ngại an ninh của các bên, giảm rủi ro xung đột trong tương lai, tạo ra môi trường an ninh ổn định và dễ dự đoán hơn”. Chính sách này dựa trên 5 mục tiêu: tham vấn an ninh thường trực, liên lạc đáng tin cậy trong khủng hoảng, nâng cao tính minh bạch quân sự, các biện pháp đối ứng giảm nguy cơ leo thang và khuôn khổ bền vững bảo đảm an ninh, ổn định lâu dài cho châu Âu.

Hồi giữa tháng 10, Tổng thống Vladimir Putin cho biết tỉnh Donetsk chỉ còn “hơn 10% một chút”, tỉnh Zaporizhzhia chỉ còn “16,5%” do Ukraine kiểm soát, còn tỉnh Luhansk hoàn toàn nằm trong tay Nga.

Quân đội Nga tiếp tục tấn công tầm xa vào các cơ sở liên quan quân sự của Ukraine, trong đó có hạ tầng năng lượng, gây thiệt hại lớn cho ngành thép nước này. Tổng thống Zelensky thừa nhận “mọi nhà máy điện của Ukraine” đều bị ảnh hưởng “theo cách nào đó”; một số khu vực bị cắt điện tới 16 giờ mỗi ngày.

Hai bên chưa ngừng bắn toàn diện. Gần đây Nga sử dụng máy bay không người lái và tên lửa tấn công Dnipro, Kherson cùng các cơ sở năng lượng, cứu hộ. Ukraine liên tục tấn công ở Lyman và nhiều hướng khác, gây sức ép lên các mục tiêu quân sự, hậu cần của Nga. Bất chấp yêu cầu rõ ràng của Tổng thống Trump, Ukraine vẫn tấn công tầm xa vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Tổng thống Putin thừa nhận các vụ tấn công gây một số thiệt hại nhưng đang được khắc phục nhanh.

Quân đội Ukraine đối mặt thiếu hụt quân số nghiêm trọng. Theo điều tra của AP hồi tháng 10, một số đơn vị tiền tuyến chỉ duy trì được khoảng một nửa quân số.

Đòn tấn công của Nga vào cảng Odesa, được mô tả là trả đũa “chiến dịch gây sức ép” kéo dài 40 ngày của ông Zelensky hồi mùa hè, gây thiệt hại nặng cho xuất khẩu nông sản của Ukraine. Từ tháng 8 đến tháng 10, lượng nông sản vận chuyển giảm hơn 40% so với cùng kỳ.

Dù nỗ lực ngoại giao được khởi động lại, hai bên vẫn còn cách biệt lớn về điều kiện cơ bản để chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, cuối tháng 10 có một bước đột phá hiếm hoi: tại thị trấn Oleshky ở khu vực Kherson do Nga kiểm soát, hai bên duy trì ngừng bắn nhân đạo 6 ngày với sự trung gian của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump.

Theo bà Melania Trump, trong thời gian này quan chức hai bên đã phối hợp vận chuyển hàng nhân đạo và sơ tán khoảng 750 người khỏi thị trấn bị bao vây. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ca ngợi vai trò của bà Melania Trump, cho rằng sắp xếp này “có thể mở ra tiền lệ cho các lần tạm dừng nhân đạo tương tự ở nơi khác”. Trong khi đó, Ủy viên Nhân quyền Ukraine Dmytro Lubinets nhấn mạnh: “Ít nhất chúng tôi thấy việc đạt thỏa thuận để cứu mạng người là có thể, dù không dễ dàng”.

Phó giáo sư Bobrov của Học viện Quan hệ Quốc tế Quốc gia Moscow (MGIMO) nói với Russia Today rằng Nga thận trọng với đàm phán Abu Dhabi vì hai lý do: chưa chắc Ukraine có thiện chí nhượng bộ và Nga từng có bài học khi thực thi các thỏa thuận trước đây. Ông Bobrov cho rằng việc đàm phán giai đoạn đầu bế tắc là do Kiev “đòi hỏi tối đa”. Theo ông, tiến triển phụ thuộc vào việc Kiev có nhận ra tình hình chiến trường đang bất lợi hay không và liệu thỏa thuận có lợi hơn tiếp tục chiến đấu hay không.

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