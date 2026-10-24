Trước thềm concert BIGBANG tại Hà Nội, netizen xôn xao liệu đây có phải G-Dragon 'AI'?

Gần đây, trên tài khoản Instagram chính thức của mình, System Seoul đã đăng tải loạt ảnh một cá nhân đang mặc các mẫu áo thun khác nhau. Trong những hình ảnh này, nhân vật chính xuất hiện với nhiều kiểu tóc đa dạng, từ màu đỏ, bạc, vàng kim cho đến màu đen kết hợp cùng lối trang điểm mắt đậm và nhiều phụ kiện khác nhau.

Sau khi bức ảnh được công bố, cộng đồng mạng đã chỉ ra rằng ngoại hình tổng thể của nhân vật trong ảnh bao gồm cả khuôn mặt và kiểu tóc rất giống với G-Dragon, dẫn đến những cáo buộc về việc sử dụng hình ảnh của anh mà không được cho phép. Cụ thể, có suy đoán cho rằng ngoại hình và phong cách của G-Dragon đã bị lợi dụng để quảng bá cho các sản phẩm thời trang mà chưa có sự đồng ý từ phía anh.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ hình ảnh được đề cập là sản phẩm từ việc chỉnh sửa một bức ảnh thực tế của G-Dragon, được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo (AI), hay là hình ảnh của một người mẫu khác. Ngoài ra, cũng chưa rõ liệu phía G-Dragon có cho phép sử dụng hình ảnh của anh hay không, và liệu các mặt hàng thời trang đó có thực sự đang được bày bán hay không?

Theo Điều 2, Khoản 1, Mục (j) của Luật Phòng chống Cạnh tranh không lành mạnh và Bảo vệ Bí mật thương mại Hàn Quốc, việc sử dụng trái phép tên hoặc chân dung của một cá nhân với điều kiện tên hoặc chân dung đó được biết đến rộng rãi tại Hàn Quốc và có giá trị kinh tế vào mục đích kinh doanh cá nhân theo cách vi phạm các thông lệ thương mại công bằng hoặc trật tự cạnh tranh, từ đó gây tổn hại đến lợi ích kinh tế của cá nhân đó, được coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Nếu hành vi này được xác định là vi phạm, các biện pháp xử lý có thể bao gồm lệnh cấm (ngăn chặn việc tiếp tục sử dụng), yêu cầu bồi thường thiệt hại, hoặc các mệnh lệnh khắc phục từ cơ quan hành chính. Việc không tuân thủ mệnh lệnh khắc phục mà không có lý do chính đáng có thể dẫn đến mức phạt hành chính lên tới 20 triệu won (khoảng gần 400 triệu đồng).

Cần lưu ý rằng, hiện không có tiêu chuẩn thống nhất về hình phạt hình sự đối với hành vi xâm phạm quyền chân dung đơn thuần. Tuy nhiên, nếu hành vi đó đồng thời cấu thành hành vi xâm phạm quyền tác giả (ví dụ: sao chép hoặc phân phối trái phép một bức ảnh thực tế), người vi phạm có thể đối mặt với án tù lên tới 7 năm, phạt tiền lên tới 100 triệu won (khoảng gần 2 tỷ đồng), hoặc cả hai, theo quy định tại Điều 136 của Luật Bản quyền Hàn Quốc.

Galaxy Corporation, công ty quản lý của G-Dragon, trước đó đã tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp pháp lý mạnh mẽ đối với bất kỳ hoạt động nào xâm phạm đến quyền và lợi ích của nghệ sĩ trực thuộc.

Vào tháng Tư năm ngoái, Galaxy Corporation đã thông báo kế hoạch khởi kiện các hành vi phát tán thông tin sai lệch và đăng tải các nội dung ác ý. Kể từ đó, công ty này vẫn tiếp tục triển khai các biện pháp bảo vệ nghệ sĩ, bao gồm việc đệ đơn kiện với sự phối hợp từ công ty luật Yulchon. Đặc biệt, một kênh báo cáo chính thức đã được thiết lập để tiếp nhận các phản hồi liên quan đến những vấn đề như vi phạm quyền hình ảnh, bản quyền, cũng như việc lạm dụng nội dung do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra.

Trong bối cảnh công ty quản lý luôn khẳng định cam kết thực hiện các biện pháp pháp lý nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của nghệ sĩ, dư luận hiện đang đổ dồn sự chú ý vào việc liệu họ có đưa ra hành động cụ thể nào đối với các bài đăng từ System Seoul, nơi được cho là đã sử dụng hình ảnh của G-Dragon mà không có sự cho phép hay không?