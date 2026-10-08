Trước thềm bầu cử, Tổng thống Trump tung hàng tỷ USD hỗ trợ người Mỹ

Tổng thống Donald Trump liên tiếp công bố các khoản thanh toán trực tiếp và chương trình đầu tư mới, trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ. Ảnh: Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy và triển khai hàng loạt khoản hỗ trợ tài chính dành cho người dân và các dự án đầu tư tại một số bang, trong đó có khoản thanh toán trực tiếp trị giá 2,35 tỷ USD cho hàng triệu người Mỹ.

Các chính sách được đưa ra chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử ngày 3/11, cuộc bỏ phiếu được xem là phép thử quan trọng đối với chính quyền Tổng thống Trump và đảng Cộng hòa, khi cử tri sẽ quyết định quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ.

Hàng triệu người cao tuổi nhận 90 USD

Ngày 2/10, Tổng thống Donald Trump thông báo chính phủ sẽ gửi khoản thanh toán một lần trị giá 90 USD cho 20,8 triệu người tham gia Medicare Part B - chương trình bảo hiểm y tế dành cho người cao tuổi.

Nhà Trắng cho biết khoản tiền này nhằm hỗ trợ người dân đối phó với chi phí chăm sóc sức khỏe gia tăng. Nguồn kinh phí được lấy từ quỹ trị giá 2 tỷ USD dành cho việc cải thiện chương trình Medicare.

Tuy nhiên, không phải toàn bộ 70,6 triệu người tham gia Medicare đều được nhận khoản thanh toán. Những người có thu nhập thấp được chương trình chi trả phí bảo hiểm Part B, người có thu nhập cao phải trả thêm phí, cũng như người tham gia các chương trình Medicare Advantage do các công ty tư nhân quản lý, sẽ không thuộc diện được nhận.

Mức phí bảo hiểm Part B tiêu chuẩn hiện là 202,90 USD/tháng.

Đây là chính sách hỗ trợ thứ hai mà chính quyền Tổng thống Trump hướng tới nhóm cử tri cao tuổi - lực lượng có ảnh hưởng chính trị đáng kể và thường có tỷ lệ đi bỏ phiếu cao trong các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Đạo luật “One Big Beautiful Bill Act” được ban hành năm ngoái cũng đưa ra ưu đãi thuế dành cho người trên 65 tuổi, thực hiện một cam kết ông Trump đưa ra trong chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2024.

500 USD cho một bộ phận người tham gia Obamacare

Một nhóm cử tri khác cũng được hưởng lợi từ chính sách hỗ trợ mới của chính quyền Tổng thống Trump, đó là những người mua bảo hiểm y tế thông qua Healthcare.gov.

Chính quyền đã gửi khoản thanh toán 500 USD cho khoảng 950.000 người. Nhiều người trong số này phải đối mặt với mức phí bảo hiểm tăng mạnh sau khi Quốc hội do đảng Cộng hòa kiểm soát để một gói trợ cấp hết hiệu lực vào cuối năm 2025.

Nhà Trắng mô tả khoản tiền này là khoản hoàn trả cho những khoản phí mà chính quyền cho rằng đã được áp dụng quá cao dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden.

Tuy nhiên, khoản 500 USD cũng không được áp dụng cho toàn bộ khoảng 19 triệu người đang sử dụng Obamacare. Những người nhận bảo hiểm có trợ cấp và người dân tại 20 bang tự vận hành thị trường bảo hiểm riêng không đủ điều kiện.

Theo phân tích của Reuters dựa trên dữ liệu chính phủ Mỹ, khoảng 71% số người đủ điều kiện nhận khoản thanh toán này sống tại các bang đang diễn ra những cuộc đua cạnh tranh vào Thượng viện hoặc vị trí Thống đốc. Điều này khiến chương trình trở thành một chính sách đáng chú ý trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần, dù Nhà Trắng khẳng định các khoản tiền được đưa ra nhằm giải quyết những vấn đề về chi phí và phí bảo hiểm.

Cam kết 5.000 USD cho mọi công dân trưởng thành

Trước đó hồi đầu tháng 9, ông Trump còn đưa ra đề xuất lớn hơn: chi 5.000 USD cho tất cả công dân Mỹ trưởng thành.

Nếu được triển khai, chương trình sẽ tiêu tốn khoảng 1.200 tỷ USD, tương đương khoảng 16% ngân sách liên bang. Tuy nhiên, đề xuất này chưa nhận được nhiều sự ủng hộ tại Quốc hội và sẽ cần được các nghị sĩ thông qua.

Vì vậy, khác với những khoản thanh toán đã được triển khai, khoản 5.000 USD hiện vẫn chủ yếu dừng ở mức cam kết chính trị.

Đầu tư tại các bang chiến địa

Không chỉ tập trung vào các khoản tiền trực tiếp cho người dân, chính quyền của Tổng thống Donald Trump cũng công bố những khoản đầu tư mới tại các bang có ý nghĩa chính trị.

Ngày 5/10, chính quyền Mỹ thông báo dành 150 triệu USD để xây dựng các đường dây điện tại Alaska. Động thái này được đưa ra cùng ngày Phó Tổng thống JD Vance tới Alaska vận động cho Thượng nghị sĩ Cộng hòa Dan Sullivan, người đang đối mặt với cuộc đua tái tranh cử được đánh giá là sít sao.

Tổng thống Donald Trump thông báo về Dự án Đường ống dẫn khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Alaska tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng, ngày 30/9. Ảnh: Nhà Trắng

Một tuần trước đó, ông Trump cũng công bố kế hoạch xây dựng một đường ống khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) tại Alaska. Tuy nhiên, ông Vance cho biết các chi tiết của dự án vẫn đang được hoàn thiện.

Chính sách kinh tế trong mùa bầu cử

Việc Tổng thống Mỹ liên tiếp công bố các khoản thanh toán và đầu tư mới diễn ra khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ chỉ còn chưa đầy một tháng. Các chính sách hướng trực tiếp tới người cao tuổi, người mua bảo hiểm y tế và cư dân tại những bang có cuộc đua cạnh tranh có thể trở thành một phần quan trọng trong thông điệp tranh cử của đảng Cộng hòa.

Từ các khoản thanh toán trực tiếp hàng trăm USD đến những cam kết trị giá hàng nghìn tỷ USD, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang sử dụng một loạt công cụ để giảm áp lực chi phí đối với người dân và thúc đẩy các dự án đầu tư.

Tuy nhiên, quy mô và thời điểm của những chính sách này cũng khiến chúng trở thành tâm điểm chú ý trong mùa bầu cử. Khi cử tri Mỹ chuẩn bị bỏ phiếu, hiệu quả thực tế của các biện pháp hỗ trợ và cách người dân đánh giá những chính sách kinh tế của chính quyền sẽ là một trong những yếu tố có thể ảnh hưởng tới cuộc cạnh tranh quyền kiểm soát Quốc hội.