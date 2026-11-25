Trụ sở Ngân hàng Trung ương Pháp tại Paris - Ảnh: Getty Images

Theo khảo sát chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) do S&P Global công bố ngày 23/11, hoạt động kinh doanh tại Pháp trong tháng 11 giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tháng. Lĩnh vực sản xuất suy yếu mạnh hơn khu vực dịch vụ.

Khảo sát cho thấy tâm lý của khu vực tư nhân Pháp về triển vọng năm tới đang ở mức bi quan nhất kể từ cuối năm 2012, trừ giai đoạn đầu đại dịch Covid-19. Các công ty đã cắt giảm việc làm trong 7 tháng liên tiếp. Bên cạnh đó, nhu cầu nội địa suy yếu cũng ảnh hưởng đến doanh số bán hàng.

LÃI VAY CAO VÀ BẤT ĐỊNH LIÊN QUAN TỚI BẦU CỬ

Pháp sẽ tổ chức bầu cử tổng thống vào tháng 4/2027. Theo tổng hợp thăm dò của tờ báo Politico trong năm nay, ứng viên cực hữu Marine Le Pen liên tục dẫn đầu, cho thấy cử tri có thể nghiêng về những ứng viên theo đuổi đường lối khác với các chính sách gắn liền với Tổng thống Emmanuel Macron.

Gần đây, bà Le Pen tìm cách trấn an thị trường về khả năng kiểm soát thâm hụt và nợ công. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích vẫn hoài nghi liệu bà có thể đưa tình hình tài chính công của Pháp trở lại ổn định hay không.

Kết quả PMI là diễn biến bất lợi mới nhất trong một năm nhiều khó khăn của kinh tế Pháp. Trước đó, trong bối cảnh chi phí vay của chính phủ nước này tăng mạnh, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch bất ngờ hạ triển vọng của Pháp, còn thị trường chứng khoán giảm mạnh và diễn biến kém hơn các thị trường châu Âu khác.

Chi phí sinh hoạt tăng cao và chất lượng dịch vụ công suy giảm cũng là nguyên nhân gây bức xúc lớn trong xã hội Pháp những tháng gần đây.

Ông Joe Hayes, nhà kinh tế cao cấp tại S&P Global Market Intelligence, cho rằng kết quả khảo sát PMI mới nhất làm tăng gia khả năng Pháp rơi vào suy thoái kỹ thuật - tức tổng sản phẩm trong nước (GDP) giảm trong hai quý liên tiếp - ngay trong quý 4.

GDP Pháp đã giảm 0,1% trong quý 3. Nếu nền kinh tế tiếp tục suy giảm trong quý 4, nước này sẽ đáp ứng định nghĩa về suy thoái kỹ thuật. Số liệu GDP quý 3 điều chỉnh sẽ được công bố vào ngày 27/11.

Theo ông Hayes, nền kinh tế lớn thứ hai khu vực đồng euro đang chịu sức ép từ nhu cầu nội địa yếu, một phần do doanh nghiệp ngần ngại cam kết thực hiện các dự án trước giai đoạn bầu cử đầy bất định. Niềm tin kinh doanh cũng suy giảm nhanh trong những tháng gần đây, khi cuộc bầu cử đến gần và những lo ngại lâu nay về tình hình tài khóa của Pháp nổi lên trở lại.

“Đáng chú ý, lạm phát giá đầu ra đã hạ nhiệt rõ rệt trong tháng 11. Điều này cho thấy khả năng định giá của doanh nghiệp suy yếu, qua đó càng làm nổi bật sự mong manh của nền kinh tế Pháp”, ông Hayes nhận định.

Ngày 23/11, bà Sharon Bell, chiến lược gia cấp cao phụ trách cổ phiếu châu Âu tại ngân hàng Goldman Sachs, nhận xét số liệu PMI ảm đạm cho thấy tăng trưởng của Pháp đang suy yếu. Nền kinh tế này còn dễ tổn thương hơn do rủi ro bầu cử và thâm hụt ngân sách lớn. Theo bà Bell, một trong những yếu tố then chốt là liệu đà tăng gần đây của giá năng lượng tại châu Âu có hạ nhiệt hay không.

“Nếu giá năng lượng duy trì ở mức cao, điều đó đồng nghĩa với lạm phát và lãi suất cao hơn, đồng thời gây thêm nhiều vấn đề cho các quốc gia dễ tổn thương. Pháp chắc chắn thuộc nhóm này và có lẽ là thành viên Liên minh châu Âu (EU) đáng chú ý nhất hiện nay”, bà Bell nói với hãng tin CNBC.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Pháp hiện ở mức cao do đề xuất ngân sách nhằm giảm thâm hụt chưa được thông qua, bế tắc chính trị và tăng trưởng kinh tế yếu. Mặt bằng lãi suất cao này đang lan sang chi phí vay của khu vực tư nhân, khiến doanh nghiệp phải trả nhiều hơn khi tái cấp vốn hoặc huy động vốn cho các dự án mới.

Trong khi đó, giới phân tích cũng thường xuyên nhắc đến sự bất định về kết quả bầu cử là một trong những yếu tố cản trở hoạt động kinh doanh và đầu tư tại Pháp.

NỖ LỰC GIẢM THÂM HỤT NGÂN SÁCH

Dù vậy, trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền với hãng tin CNBC tuần trước, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Pháp (BdF) Emmanuel Moulin khẳng định nền kinh tế nước này sẽ không rơi vào suy thoái.

Ông thừa nhận dự báo tăng trưởng 0,4% trong quý 4 của ngân hàng trung ương có thể hơi cao, nhưng vẫn cho rằng kinh tế Pháp sẽ duy trì được mức tăng trưởng dương.

Theo ông Moulin, cuộc khảo sát hàng tháng của BdF với 8.500 doanh nghiệp cho thấy lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ vẫn có sức chống chịu tốt, đặc biệt ở các ngành điện, quốc phòng và hàng không.

Tuy nhiên, ông Moulin cho rằng niềm tin suy yếu và bất ổn chính trị là hai yếu tố chính đang kìm hãm kinh tế Pháp. Ông nhận định chênh lệch lợi suất giữa trái phiếu Pháp và trái phiếu của các nước như Đức đang ở mức đặc biệt cao so với xu hướng của nền kinh tế Pháp và tình hình tài khóa nước này.

“Tình hình tài khóa của Pháp chưa tốt và cần được xử lý, song không thay đổi đáng kể từ tháng 6 đến tháng 9, nên thị trường có vẻ đã phản ứng thái quá”, ông Moulin nhận xét.

Dù vậy, ông nhấn mạnh rằng Chính phủ vẫn cần phát đi tín hiệu rõ ràng cho thấy sự nghiêm túc với mục tiêu cắt giảm thâm hụt ngân sách. Ông tin rằng đề xuất ngân sách hiện nay, với mục tiêu đưa thâm hụt từ 5,4% xuống 5% GDP, cuối cùng sẽ được thông qua. Trong trường hợp quốc hội chia rẽ không thể đạt đồng thuận, Chính phủ có thể phải sử dụng sắc lệnh điều hành hoặc những biện pháp khác.

Cũng trong ngày 23/11, Bộ trưởng Tài chính Pháp Roland Lescure cho biết dự báo tăng trưởng kinh tế 1% của Chính phủ cho năm 2027 có thể bị điều chỉnh giảm. Ông đồng thời ủng hộ áp dụng “quy tắc vàng” về ngân sách - một cải cách nhằm siết kiểm soát chi tiêu công và ngăn thâm hụt vượt mức.

Bà Le Pen từng đề xuất quy tắc này trong một bài phát biểu gần đây, trong khi ứng viên trung dung Edouard Philippe cũng bày tỏ sự ủng hộ. Theo tờ báo Financial Times, cùng ngày, Tổng thống Macron đề xuất đưa “quy tắc vàng” vào hiến pháp nhằm kiểm soát thâm hụt ngân sách trong tương lai.

Ông Moulin cho biết hầu hết ứng viên tổng thống đều thể hiện quyết tâm đưa thâm hụt ngân sách về mức 3% GDP.

“Sự đồng thuận trong vấn đề giảm thâm hụt đang ngày càng lớn, nhưng chỉ có lời nói thì chưa đủ, chúng ta cần hành động. Theo tôi, hành động đầu tiên để cho thấy Chính phủ nghiêm túc với kỷ luật tài khóa là thông qua được ngân sách”, ông Moulin nói.

Ngày 24/11, khi công bố đánh giá thường niên mùa thu về các dự thảo ngân sách của các nước thành viên, Ủy ban châu Âu (EC) cảnh báo Pháp và Bỉ cần đưa tài chính công trở lại “quỹ đạo bền vững”. Chi phí vay dài hạn của cả hai nước đều tăng vọt trong những tháng gần đây, khi chính phủ mỗi nước gặp khó khăn trong việc thông qua ngân sách.

Pháp và Bỉ cũng đang trải qua thủ tục xử lý thâm hụt ngân sách quá mức (EDP) của EU, tức cơ chế giám sát bổ sung đối với các nước có thâm hụt vượt trần. Sau cùng, EDP có thể khiến các nước này bị phạt.

“Chúng ta đã đến thời điểm then chốt. Các quốc gia thành viên phải theo đuổi chính sách tài khóa thận trọng”, Ủy viên Kinh tế EC Valdis Dombrovskis nói. Ông cho biết đã nhận được cam kết từ Bộ trưởng Tài chính Pháp rằng nước này sẽ thông qua ngân sách và tuân thủ mục tiêu tài khóa.