Các ứng cử viên. (Nguồn: The Diplomat in Spain

Theo hãng thông tấn Anadolu, cuộc tranh luận có sự tham gia của ông Sanchez, Tổng Bí thư đảng Công nhân Xã hội chủ nghĩa Tây Ban Nha (PSOE) cầm quyền; ông Alberto Nunez Feijoo, lãnh đạo đảng Nhân dân (PP) đối lập; ông Santiago Abascal, lãnh đạo đảng cực hữu Vox; và bà Ada Colau, chính trị gia cánh tả, cựu Thị trưởng Barcelona, có liên hệ với liên minh chính trị Sumar. Các ứng cử viên thủ tướng tập trung tranh luận về nhập cư, khủng hoảng nhà ở và chính sách đối ngoại.

Ông Sanchez chỉ trích chính quyền vùng Madrid do đảng PP kiểm soát vì trao huân chương danh dự cho chính phủ Israel trong khi các hoạt động quân sự tại Gaza vẫn tiếp diễn.

Khi lãnh đạo PP Feijoo mô tả hành động của Israel tại Gaza là một “cuộc thảm sát”, Thủ tướng Sanchez ngắt lời và khẳng định: “Đó là tội diệt chủng”.

Ông Sanchez cảnh báo cử tri rằng, Tây Ban Nha đang đứng trước lựa chọn giữa “thụt lùi và tiến bộ”, đồng thời cho rằng PP và Vox muốn áp dụng đường lối chính trị của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Argentina Javier Milei.

Ông cũng bảo vệ thành tích kinh tế của chính phủ và cam kết không khoan nhượng với tham nhũng, trong bối cảnh đảng PSOE đang chịu sức ép từ các cáo buộc liên quan.

Về phần mình, ông Feijoo, người có đảng dẫn đầu trong phần lớn các cuộc thăm dò dư luận, chỉ trích chính phủ vì giá cả gia tăng, sức ép nhập cư, các bê bối tham nhũng và hai vụ tai nạn đường sắt cao tốc nghiêm trọng. Ông cam kết xây dựng 1 triệu căn nhà mới, cắt giảm thuế và thu gọn bộ máy hành chính nếu đắc cử.

Trong khi đó, lãnh đạo đảng Vox Abascal tập trung vào vấn đề nhập cư, quy trách nhiệm cho tình trạng nhập cư trái phép đối với nhiều vấn đề, từ thiếu nhà ở đến sức ép lên các dịch vụ công.

Ông tuyên bố 6 triệu người nhập cư đã vào Tây Ban Nha trong 5 năm qua, đồng thời mô tả tình hình tại Ceuta và quần đảo Canary là “sự chiếm đóng của người di cư”. Ông cũng từ chối lên án bạo lực đối với phụ nữ dù bà Colau nhiều lần kêu gọi.

Bà Colau, nữ ứng cử viên duy nhất tham gia tranh luận, kêu gọi phân phối lại của cải mạnh mẽ hơn, cho rằng tầng lớp trung lưu Tây Ban Nha đang thu hẹp và bất bình đẳng xã hội gia tăng.

Cuộc tranh luận cũng bộc lộ bất đồng về việc Tây Ban Nha đồng đăng cai World Cup 2030 cùng Bồ Đào Nha và Morocco. Ông Feijoo gợi ý Tây Ban Nha nên rút khỏi giải đấu nếu trận chung kết được tổ chức tại Morocco, trong khi ông Abascal phản đối hợp tác với Rabat.

Phần lớn các cuộc thăm dò dư luận cho thấy PP có thể giành nhiều ghế nhất tại Quốc hội. Nếu đạt được thỏa thuận với Vox, đảng này có khả năng hình thành đa số nghị viện, mở đường cho một chính phủ cánh hữu.