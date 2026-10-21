Trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ: Tổng thống Donald Trump đưa ra nhiều cam kết tài chính

Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh người đứng đầu Nhà Trắng đẩy mạnh hàng loạt biện pháp hỗ trợ tài chính trực tiếp nhằm giảm bớt áp lực chi phí sinh hoạt cho người dân.

Theo lịch trình, ngày 22-10, Tổng thống Donald Trump sẽ tới bang Iowa - địa bàn chiến lược của đảng Cộng hòa. Kết quả khảo sát nội bộ cho thấy đảng này có nguy cơ mất 3 ghế Hạ viện ở Iowa và nhiều vị trí quan trọng tại các bang nông nghiệp khác.

Theo tờ Wall Street Journal, Tổng thống Donald Trump đã công bố các chính sách hỗ trợ kinh tế trực tiếp, như khoản 5.000 USD cho mỗi công dân Mỹ trưởng thành nếu đảng Cộng hòa duy trì quyền kiểm soát quốc hội sau bầu cử giữa kỳ. Ông cũng cho biết Bộ Nông nghiệp Mỹ sẽ phân bổ 8 tỷ USD hỗ trợ nông dân về nhiên liệu và đầu vào sản xuất, đồng thời công bố kế hoạch chi 90 USD cho hơn 20 triệu người cao tuổi từ quỹ Medicare.

Các cam kết được đưa ra khi chi phí sinh hoạt là mối quan tâm hàng đầu của cử tri. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò cho thấy đánh giá của người dân về cách Tổng thống Donald Trump xử lý lạm phát chưa cải thiện nhiều.

Trong diễn biến khác, theo Phòng nghiên cứu bầu cử thuộc Đại học Florida, hơn 13,4 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Trang tin Axios cho biết Georgia và Virginia dẫn đầu về tỷ lệ phiếu sớm trong số các bang đã công bố dữ liệu.

Diễn ra vào giữa mỗi nhiệm kỳ tổng thống 4 năm, bầu cử giữa nhiệm kỳ là cơ hội để cử tri Mỹ đánh giá hiệu quả hoạt động của bộ máy cầm quyền. Trong đợt bỏ phiếu ngày 3-11 tới, cử tri toàn quốc sẽ bầu toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện, bầu lại 35/100 ghế Thượng viện tại 35 bang và bầu thống đốc tại 36 bang. Ngoài ra là bầu cử cho các vị trí trong cơ quan lập pháp cấp bang.