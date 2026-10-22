Trước thềm bầu cử giữa kỳ, đảng Dân chủ khởi kiện Chính phủ Mỹ

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở TP Marietta, bang Georgia vào tháng 7-2026. Ảnh: CGTN

Theo tờ Washington Post, đơn kiện nộp lên tòa án liên bang ngày 20-10. Các bị đơn gồm Tổng thống Donald Trump, Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche, Bộ trưởng An ninh Nội địa Markwayne Mullin, cùng Bộ Tư pháp, Bộ An ninh Nội địa và một số quan chức khác.

Trong đơn kiện, phía đảng Dân chủ cáo buộc quan chức liên bang dùng đe doạ và các biện pháp gây sức ép đối với giới chức bầu cử tại các bang và địa phương. Các nguyên đơn cho rằng những biện pháp này có nguy cơ cản trở hoạt động quản lý bầu cử và ảnh hưởng quyền bỏ phiếu hợp pháp của người dân.

Một trong những vấn đề được nêu trong đơn kiện là chính phủ yêu cầu bang California không gửi phiếu bầu cho hơn 20.000 cử tri đã đăng ký, với lý do nghi vấn về quốc tịch của những người này.

Đơn kiện cũng viện dẫn trường hợp bang Nevada, nơi giới chức ban đầu xác định khoảng 16.000 người trong danh sách cử tri có thể không phải công dân Mỹ, nhưng sau đó điều chỉnh xuống còn 185 người. Theo phía đảng Dân chủ, quá trình rà soát tiếp theo xác nhận những người trong danh sách đều là công dân Mỹ.

Các nguyên đơn đề nghị thẩm phán liên bang tuyên bố những hành động trên là bất hợp pháp, đồng thời ngăn chặn chính phủ tiếp tục can thiệp quy trình quản lý bầu cử của các bang.

Phản ứng trước thông tin trên, Bộ Tư pháp Mỹ khẳng định tính minh bạch của bầu cử là ưu tiên hàng đầu của chính phủ, các hành động của bộ trong bầu cử hoàn toàn tuân thủ pháp luật.

Trong khi đó, Người phát ngôn Nhà Trắng Lauren Bis chỉ trích đảng Dân chủ vì phản đối các biện pháp bảo đảm an ninh bầu cử hợp lý và phù hợp với quy định.