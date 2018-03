Trước Sing My Song, sự nghiệp sáng tác của Phạm Hoàng Duy 'đồ sộ' tới mức nào?

Hẳn list nhạc này sẽ rất quen thuộc với các bạn.

Tập cuối cùng vòng ghi âm của Sing My Song đã diễn ra với nhiều cảm xúc đối với khán giả truyền hình. HLV Lê Minh Sơn đã hoàn thiện đội hình với Phạm Hoàng Duy cùng một ca khúc “lấy nước mắt” người xem Con tha thứ cho mẹ.

HLV Lê Minh Sơn bổ sung Phạm Hoàng Duy vào danh sách những “chiến binh” đầy màu sắc của mình.

Con tha thứ cho mẹ - Phạm Hoàng Duy

Bên cạnh một phần dự thi quá đỗi xúc động, hẳn bạn cũng không khỏi “choáng” trước phần giới thiệu hơn 40 ca khúc từng được phát hành từ anh chàng và không ít trong số đó trở thành hit. Cùng điểm qua loạt bài hát tiêu biểu từ Phạm Hoàng Duy từng được phát hành.

Em sẽ hạnh phúc - Noo Phước Thịnh

Được biết đến và yêu mến qua những bản ballad, sự nghiệp Noo Phước Thịnh liên tiếp nối dài bằng các ca khúc đậm tính “sát thương”. Phải kể đến là sáng tác từ Phạm Hoàng Duy: Em sẽ hạnh phúc. Bài hát này được yêu thích đến mức nam HLV Giọng hát Việt 2017 đã ưu ái làm hẳn một MV hoành tráng ngay sau khi bản audio lên sóng.

MV Em sẽ hạnh phúc

Lắng nghe tim em - Đông Nhi

Nếu nghĩ thế mạnh của Phạm Hoàng Duy chỉ là ballad mùi mẫn và não nề thì hãy thưởng thức Lắng nghe tim em - một trong những ca khúc ghi dấu ấn mạnh mẽ tên tuổi Đông Nhi. Sở hữu giai điệu lạ tai và cuốn hút, ca khúc nhận được nhiều phản hồi tích cực và từng leo lên vị trí cao trên các BXH âm nhạc khi mới ra mắt.

Lắng nghe tim em

Ai đằng sau lưng em - Hương Tràm ft. Trịnh Thăng Bình

Cùng sở hữu thế mạnh ở những ca khúc pop ballad da diết, sự kết hợp của Trịnh Thăng Bình và Hương Tràm lập tức nhận được quan tâm mạnh mẽ. Ai đằng sau lưng em do Trịnh Thăng Bình và nhạc sĩ Phạm Hoàng Duy đồng sáng tác. Giai điệu quá hấp dẫn cùng ca từ đẹp, đây chắc chắn là 1 sáng tác bạn nên nghe.

Ai đằng sau lưng em

I’m Losing You - Bùi Anh Tuấn

Bùi Anh Tuấn cũng từng “xoáy tim” fan với một sáng tác từ Phạm Hoàng Duy. I’m Losing You với chất nhạc văn minh cùng những tâm tư của người con trai dành cho nửa kia thực sự rung động người nghe: “Vì đâu anh đánh mất em giữa muôn trùng tiếc nuối. Người dấu yêu vì cớ sao vội vàng buông xuôi, I’m losing you. Làm sao anh sống khi người đã xa rồi chẳng thế nào, I’m losing you. Dù anh đã cố quên đi cớ sao lại chẳng phai nhòa những ân tình“.

I’m Losing You

Vì - Đào Bá Lộc

Cho đến thời điểm này, Vì vẫn là 1 ca khúc được khán giả yêu cầu trong mỗi tụ điểm âm nhạc có sự xuất hiện của Đào Bá Lộc. Sáng tác từ “chiến binh” team Lê Minh Sơn ở Sing My Song quả thực là một bài hát lay động từ âm nhạc cho tới câu chuyện người tác giả gửi gắm. Lời khuyên: hãy nghe sáng tác này trong 1 đêm mưa một mình, bài hát sẽ thấm vô cùng.

Vì

Tuấn Hà