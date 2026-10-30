Trước nghi vấn bị hack 5,6 tỷ USD, Binance đang quản lý bao nhiêu tài sản?

Binance là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, được thành lập năm 2017 bởi Changpeng Zhao (CZ). Sau gần một thập kỷ hoạt động, nền tảng này đã trở thành nơi lưu ký khối tài sản kỹ thuật số có giá trị hàng trăm tỷ USD.

Theo báo cáo tổng kết năm 2025 công bố ngày 8/1/2026, Binance đã vượt mốc 300 triệu người dùng đăng ký trên toàn cầu, tăng 50 triệu tài khoản so với cuối năm 2024.

Về quy mô tài sản, trong thư gửi cộng đồng ngày 31/12/2025, hai đồng CEO Binance là Yi He và Richard Teng cho biết số dư tài sản người dùng được xác minh công khai thông qua cơ chế Proof of Reserves (PoR) đạt 162,8 tỷ USD.

Trong khi đó, báo cáo thường niên năm 2025 của CoinGlass ước tính Binance quản lý bình quân khoảng 163,9 tỷ USD tài sản khách hàng mỗi ngày, có thời điểm đạt đỉnh 214,3 tỷ USD.

Cũng cần phân biệt tài sản người dùng gửi trên sàn với tài sản dự trữ của sàn giao dịch. Trong lĩnh vực tiền điện tử, tài sản khách hàng ký gửi (assets under custody) là tiền điện tử người dùng gửi vào sàn để giao dịch hoặc lưu trữ. Trong khi đó, tài sản dự trữ (reserves) là lượng tiền mã hóa mà nền tảng đang nắm giữ trong các ví được công bố, chủ yếu nhằm bảo chứng cho số dư tài sản của khách hàng.

Đến ngày 1/10/2026, tổng giá trị tài sản dự trữ được công bố của Binance đạt khoảng 165,12 tỷ USD, theo báo cáo Exchange Monthly Report tháng 9/2026 của CoinMarketCap Research. Con số này chiếm khoảng 68,7% tổng lượng tài sản dự trữ của 8 sàn giao dịch tiền điện tử được đơn vị thống kê theo dõi.

Xét về cơ cấu, Bitcoin là tài sản chiếm tỷ trọng lớn nhất trong kho dự trữ của Binance, với giá trị khoảng 57,56 tỷ USD. Tiếp theo là nhóm stablecoin, gồm USDT và USDC, tổng cộng khoảng 44,74 tỷ USD; BNB đạt 33,45 tỷ USD và Ethereum khoảng 10,73 tỷ USD. Phần còn lại là XRP, Solana cùng nhiều loại tiền điện tử khác.

Để chứng minh khả năng bảo đảm tài sản khách hàng, Binance duy trì cơ chế Proof of Reserves (PoR), công bố định kỳ danh sách tài sản dự trữ và số dư khách hàng tương ứng. Theo giải thích trên website chính thức, hệ thống này sử dụng công nghệ Merkle Tree và zk-SNARKs, cho phép người dùng kiểm tra số dư tài khoản của mình có được đưa vào báo cáo tổng hợp hay không.

Tại Binance, tài sản khách hàng được bảo chứng theo tỷ lệ 1:1.

Bên cạnh lượng tài sản dự trữ, Binance còn duy trì quỹ bảo vệ tài sản người dùng SAFU. Theo CoinDesk thông tin ngày 30/10/2026, quỹ SAFU đang nắm giữ khoảng 1 tỷ USD Bitcoin, được thiết lập để ứng phó với những tình huống khẩn cấp như tấn công mạng hoặc sự cố an ninh.

Cũng theo phân tích của CoinDesk dựa trên báo cáo dự trữ của Binance ngày 1/10/2026, lượng tài sản bị chuyển đi trong nghi vấn hack 5,6 tỷ USD từ sàn Binance chiếm tỷ lệ khác nhau trong kho dự trữ của từng đồng tiền.

Nguồn: CoinDesk. Việt hóa: Nhật Anh.

Khoảng 462 triệu USD Ethereum (ETH) bị rút, tương đương 5,7% lượng ETH dự trữ của sàn. Với ENA, tỷ lệ này lên tới 14,8%; OP là 12,6% và 1INCH là 12,1%.

Đối với stablecoin, khoảng 823 triệu USD USDC và 980 triệu USD USDT bị chuyển đi, tương ứng 10,6% và 2,9% lượng dự trữ của Binance. Một phần tài sản stablecoin sau đó đã bị các tổ chức phát hành phong tỏa.

CoinDesk nhận định, do tỷ lệ dự trữ ETH của Binance tại ngày 1/10 chỉ vừa đủ 100% số dư ETH của khách hàng, việc mất khoảng 5,7% lượng dự trữ có thể khiến tỷ lệ bảo chứng đồng tiền này giảm xuống khoảng 94%, nếu sàn chưa bổ sung tài sản thay thế.